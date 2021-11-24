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疫苗第三劑怎選？AZ打3次「效果有限」　林氏璧盼高端可當加強針

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲對於新冠疫苗的第三劑加強針，醫師指出，AZ第三次以上再打同樣疫苗，「效果有限」。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

世界各國在新冠疫苗施打上，已進入第三劑加強針的進程，而台灣預估會落在明年的1至3月間開始施打。國內有許多人是先行接種AZ，對於第三針的選擇，有醫師提出，腺病毒載體疫苗適合先施打，然後以mRNA疫苗加強，若第三次以上再打同樣疫苗，理論上效果有限。至於次單位蛋白疫苗當作加強針的可能性，醫師也坦言「很期待國內臨床試驗結果」。

對於第三針加強劑究竟怎麼選擇，台大前感染科醫師林氏璧在臉書分享，腺病毒載體疫苗後，以mRNA疫苗加強已經是趨勢，因為身體會產生對於腺病毒外殼的抗體，若第三次以上再打同樣疫苗，「理論上效果有限」。

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林氏璧提到台灣施打第三劑的進程，第一至第三類的族群，會落在明年1~3月之間，其他絕大多數民眾則是從明年3月開始陸續滿6個月。

不過，國內有許多人是先接種AZ疫苗，林氏璧則舉出英國牛津大學針對三劑AZ的研究結果，收案90人，其中IgG抗體和T細胞免疫大概可達第二劑後「最高值的兩倍」，針對變種病毒的中和抗體也有升高。但英國的政策仍是以2劑AZ後，建議打mRNA做為加強針。

至於AZ的次世代疫苗，林氏璧說，詢問過其他醫師，的確也有在規劃、研究，但估計應趕不上明年三月。最後，次單位蛋白疫苗可否作為加強針的問題，他認為，不良反應較少的蛋白疫苗「應該是很適合作為後續接種的加強針」，如：國產高端已有三劑高端的初步結果，並在世界衛生組織WHO報告過。

林氏璧表示，自己也很期待國內臨床試驗針對高端做為第三劑，及COV-BOOST用Novavax做為加強針的結果。

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