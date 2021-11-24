快訊／宣示打擊黑幫　蔡清祥：從重量刑可遏阻社會暴力　

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國內治安事件亮紅燈惹民怨，法務部長蔡清祥23日宣示要嚴厲打擊黑幫，24日上午赴立法院備詢前再指出，應該讓檢察官和警察蒐證更齊全，法律規定和刑度是沒有問題的，只要把事實查證清楚、證據搜集齊全，讓法官能夠從重量刑，這樣就足以遏止社會暴力不斷發生。

蔡清祥表示，事實上，《刑法》第149、150條對於聚眾滋事、強化脅迫已經加重處罰了，從修法前後來做比較，法務部查獲的人數、件數都有數倍之多，顯示法是沒有問題的，但在執行面必須與檢察官和警察來互相研究執行技巧，以及蒐證上的齊全，「法律還有執行人員都是會全心全力維護社會治安」。

媒體追問，法務部是否考慮修法加重罰則？蔡清祥表示，法律的刑度本來就有最低刑和最高刑，因為個案情節由法官認定，只要把事實查證清楚、證據搜集齊全，讓法官能夠從重量刑，這樣就足以遏止社會暴力不斷發生。

另針對時代力量前立委黃國昌透過臉書質疑，今年4月暴力犯罪組織寶和會透過金融重犯鍾文智，一通電話就讓台北監典獄長謝琨琦幫忙安排特見，「這就是所謂的追溯首腦嗎？這就是所謂的打擊黑幫嗎？」蔡清祥回應，他在第一時間就要求矯正署做進一步了解、查明，初步有報到法務部來，但他覺得不滿意，所以把它退回去要求再次查證。

蔡清祥說，後來因他仍對結果不滿意，因此交給政風小組來查證，查完以後，有關行政的責任仍然交由矯正署處理，刑事責任部分，也交由廉政署立案調查當中，一直都在持續進行，強調絕不寬貸，如果有違法違紀的事實，一定會嚴辦。

媒體追問，目前矯正署立案人數有多少？蔡清祥說，現在一切都在調查當中，因為這部分屬於刑事責任的調查，所以目前還是要依照偵查不公開原則，請調查單位一定要儘速依法來嚴辦；至於違失部分，矯正署初步有記申誡2次，不過他還要看調查內容如何，再做最後決定。