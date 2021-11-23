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《茶金》靈感來源9本家族秘籍曝光！曾停筆7年⋯94歲作者親說明

▲▼《茶金》靈感原型⋯廖運潘耗時20年寫9本家族故事《想到什麼就寫什麼》曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲公視時代劇《茶金》靈感原型，廖運潘（前排左1）耗時20年，寫下9本家族故事《想到什麼就寫什麼》，再由女兒廖惠慶（後排）整稿出版《茶金歲月》。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／採訪報導

電視劇《茶金》討論度極高，該劇的靈感原型《茶金歲月》也在日前由聯經出版社發行。高齡94歲的作者廖運潘憑著驚人記憶力，從1996年開始動筆寫家族故事《想到什麼就寫什麼》，再由三女兒廖惠慶整稿成書出版。其中廖運潘寫完第7本後，停筆長達7年，他坦承是因為「太傷心」，直到家族把「姜阿新洋樓」買回來，才有辦法繼續動筆。他還說這本書「聰明人別看」、「若真能從中學到什麼，是個人的造化」。

▲▼《茶金》靈感原型⋯廖運潘耗時20年寫9本家族故事《想到什麼就寫什麼》曝光。（圖／記者林育綾攝）

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▲《茶金》靈感原型⋯廖運潘耗時20年寫9本家族故事《想到什麼就寫什麼》，第8本還標註「家族秘籍，不宜公開」。（圖／記者林育綾攝）

《ETtoday新聞雲》先前造訪廖運潘住處，他將9本家族故事擺在桌上，書名是《想到什麼就寫什麼》，其中第8本還以紅字標註「家族秘籍，不宜公開」，9冊總共多達近130萬字，這是《茶金歲月》的最初原型，也是他花費20多年，書寫整個家族故事的心血結晶。

動筆的契機，是女兒廖惠慶從前回娘家時，都會詢問關於北埔老家的事。廖惠慶說，「爸爸講故事都很有畫面，我常常聽得很入迷，希望姊妹也都能聽到，所以才拜託爸爸寫下來。

由於廖運潘不擅長寫中文，一開始是以日文書寫，沒想到寫了1、20張紙，越寫越有興趣，後來擔心託人翻譯無法貼近原意，開始嘗試自己用中文寫。在作家徐仁修的鼓勵下，廖運潘靠著過人的記憶力、觀察力，把當年發生的故事、人情冷暖，一五一十的記錄下來；也把岳父姜阿新從富商淪落到棲身小屋一角，從無怨言的身影刻劃得栩栩如生。

▲▼《茶金》靈感原型⋯廖運潘耗時20年寫9本家族故事《想到什麼就寫什麼》曝光。（圖／記者林育綾攝）

▲廖運潘耗時20年，寫9本家族故事《想到什麼就寫什麼》，在第7本和第8本間隔停筆了7年。（圖／記者林育綾攝）

他從1996年一路書寫，9本書寫了20年。不過廖運潘坦承，2005年他寫完第7本書後，一度無法再寫下去，「因為再寫就是傷心事了」，也因此間隔停筆了長達7年。直到2012年5月24日，家族將半世紀前因破產而抵押出去的「姜阿新洋樓」買回來了，他才有力量開始動筆寫下去。

廖運潘承認，「所以最傷心的就是第8本，故事也比較長」，這一冊描述了關於台茶出口失去競爭力，淪為「茶土」、「茶狗屎」的年代，岳父姜阿新事業經營深陷泥沼，他雖然曾協助發展副業，仍力挽狂瀾。1965年姜阿新宣告破產，洋樓也被銀行查封，一代富商黯然離開山城，讓廖運潘也自覺扶翼無能，這些都是他不願回首的傷心事，才會一停筆就長達7年。

家族買回洋樓，重新修復，已經睽違半世紀，完成這件事之後，像是心中的愧疚感、遺憾終於彌補了，他才繼續動筆。廖運潘說，買回洋樓一直是家族的共識，但大家「可以想，卻不能講」，怕外界說話，會承受不了評論。

▲▼北埔姜阿新洋樓，參與「浪漫台三線藝術季」活動。（圖／記者林育綾攝）

▲位於北埔的「姜阿新洋樓」修復後，如今成為藝文場所，回饋社會。（資料圖／記者林育綾攝）

女兒廖惠慶也說，買回洋樓那一刻，家族每個孩子都紛紛從國外回來團聚；而她自己這次透過替父親整稿，從頭看完9本書才知道，父親當年發生很多事情都不講，都是默默扛下，「尤其是第8本故事，看了才知道，他竟然能忍這麼久」。

到後來廖運潘繼續動筆，變得像是「非寫不可」，肩膀上也背負了許多使命。他透露，原本《想到什麼就寫什麼》是「不打算給外人看的」，第一本才印了20冊，花了4萬元印製，等於一本成本要價2千多，後來才逐漸印到一本200冊。而不打算公開的原因，也是戒嚴時期的陰影，「當時很怕特務找上門，晚上睡覺也很怕有人敲門」。

公視打算將故事拍成電視劇《茶金》時，當時整個家族都很猶豫，後來要求公視劇本必須重新製作，更不能影射家族成員，所以有一半以上都是虛構的劇情。

▲▼《茶金歲月：北埔姜阿新洋樓的故事》是公視時代生活劇《茶金》靈感原型。（圖／聯經出版提供）

▲《茶金歲月：北埔姜阿新洋樓的故事》是公視時代生活劇《茶金》靈感原型。（圖／聯經出版提供）

隨著《茶金》播出，靈感原型《茶金歲月》書籍也受到關注，家族是否期望帶給世人啟發？廖運潘竟回答「聰明人別看」，更說「如果能從中學到什麼，是個人的造化」。而六女兒姜惠琳也說，這套家族故事，對他們來說就是一趟尋根之旅，「我們的故事，其實就是一個回家的故事」，也許年輕人看了後，可以有一些情感上的觸動，去探索自己的根。

而這些年，姜惠琳每月也以個人收入20%捐至「姜阿新教育基金會」用作姜阿新洋樓維護，目前也在尋找能夠持續運作的方式，但還是希望傳承祖父想法，定位為教育基金會，教育國中小學生，同時發揚客家文化，「洋樓本身是載體，除了讓更多人看到洋樓的美好，父親也希望可以做更多藝文活動」。

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