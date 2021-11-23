保障店員安全！OKmart宣布「大夜班採文宣宣導防疫措施」

▲OKmart宣布，即日起大夜班相關防疫措施採文宣宣導。（圖／OKmart提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

超商店員規勸戴口罩遭刺死，昨（22）日中央流行疫情指揮中心表示，呼籲請以自身安全為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭宣導，而OKmart也跟進宣布，全台820間門市基於配合政令且門市人員安全考量，即日起大夜班時段相關防疫措施宣導採文宣宣導。

▲指揮中心感謝超商及店家第一線人員之防疫貢獻。（圖／指揮中心提供）



指揮中心發言人莊人祥昨日在記者會指出，針對這起超商人員被刺殺案，指揮中心感謝超商及店家第一線人員防疫貢獻，呼籲以自身安全為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭勸導，也建議利用下面2方式降低員工與客人發生衝突風險，第1為門口貼戴口罩的訊息，第2則是可用錄音廣播取代面對面勸導。

至於該如何處理這些不戴口罩進入超商的民眾，莊人祥提及，超商都有錄影監視器，可以直接舉報裁罰。

為了保障超商店員安全，OKmart宣布，因應指揮中心最新防疫措施宣導，OKmart 全台820間門市基於配合政令且門市人員安全考量，即日起大夜班時段相關防疫措施宣導採文宣宣導。去年開始，因疫情關係，避免人群接觸且為持續滿足顧客需要，部份門市也設置OKmini （迷你智能便利商店）來支援夜班消費需求。

萊爾富指出，因萊爾富店內、店外均有張貼相關防疫之提醒，已達到顧客防疫告知，即日起，對於未配戴口罩入店之顧客，將不再強制進行宣導與提醒。