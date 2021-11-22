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愛爾麗公益相挺醫護警消　公益演唱會捐千萬挺防疫

▲▼ 愛爾麗公益相挺醫護警消　公益演唱會捐千萬挺防疫 。（圖／愛爾麗提供）

圖、文／愛爾麗提供

愛爾麗集團總裁常如山及共同創辦人總經理劉貞華兩人深耕台南多年，為慰問防疫前線的醫護警消軍人員，廿日在南市文化中心演藝廳舉辦公益演唱會，捐贈六輛救護車、一輛子宮抹片巡迴車及獎助學金等，感謝防疫人員辛勞。

愛爾麗總裁常如山及總經理劉貞華廿五年前在台南白手起家，台南也是愛爾麗醫療集團的大本營，常如山為聲援防疫人員，去年九月也於文化中心辦理公益演唱會，為醫護警消人員打氣加油。

今年五月疫情一度再攀高峰、警戒升級，所幸再防疫人員努力下再度獲得控制。疫情趨緩之際愛爾麗集團今年十一月也再度舉辦公益演唱會，匯集吳宗憲、唐從聖、炎亞綸、施孝榮、金馬最佳新演員李千娜、佳佳、周子寒及鹿希派等巨星，也開放南市民眾免費入場，一起像醫護警消等防疫前線人員致敬。

常如山總裁說，「愛就是永不止息」，公益演唱會不售票，全數做公益。捐贈100萬元給慈惠醫護管理專科學校獎助學金。200萬元南台科技大學化工材料系嘉惠低收入戶學子。捐贈小港國中拳擊隊78萬元、國立基隆商工50萬元，支持國家體育向基礎紮根。並捐贈5輛救護車給花蓮縣、新竹市、臺南縣、屏東縣及嘉義縣，1輛子宮抹片巡迴車給新竹市衛生局(6輛總價值高達三千五百萬元)。另加惠臺南市政府警察局因公受傷慰問金50萬元及刑警大隊破案獎金50萬元打擊犯罪，讓臺南鄉親們喜樂度過溫馨而有意義的公益之夜。

愛爾麗集團的公益音樂演唱會，是常如山總裁長期致力公益的系列之一，常如山總裁要把愛爾麗集團，打造成與台灣同體呼吸的公益企業，不但讓國人在專業的健康與肌力及整體美感的服務團隊中，提昇國人的整體健康力，更讓企業與社會融合一體共同成長！
 

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