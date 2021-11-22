混打首日3.7萬人接種！指揮中心：暫無接獲不良事件通報

▲11月20日起開放一般民眾混打疫苗。（示意圖／記者呂佳賢攝）



文／中央社

國內自11月20日開放一般民眾混打，雖多數醫院逢週末無提供服務，仍有合約院所進行混打。指揮中心今天公布首日數據，全台約3.7萬人混打，暫無接獲相關不良事件通報。

中央流行疫情指揮中心開放一般民眾混打，已接種第1劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗的民眾，可混打輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）與莫德納（Moderna）疫苗，共有18萬3295人完成預約，預約率為68.1%，其中選擇混打莫德納多於BNT。施打時間為11月20日至11月24日。

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據指揮中心統計，有關第14期增開接種第1劑AZ疫苗民眾於11月20日混打接種情形，預約混打BNT疫苗者約1.2萬人，實際接種數約1.1萬人，預約接種率約92%；預約混打莫德納約3.1萬人，實際接種數約2.6萬人，預約接種率約84%。

指揮中心表示，目前無接獲相關不良事件通報，11月21日接種數據因醫療院所仍持續上傳中，無法於今天提供。

另外，據指揮中心推估，全台約68.4萬人沒登記第2劑混打，最快25日可向醫院預約。發言人莊人祥在記者會中補充，正往混打直接到醫院、診所掛號方向努力，相關規定已在簽核階段。