快訊／新店男家門口遭「4槍射殺」！　紅藍帽T殺手已出境

▲新店槍擊案帽T槍手。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區擁有毒品前科的45歲何姓男子昨(22日)上午8時在住處門口遭連開4槍射殺，當場倒地斃命；監視器畫面拍下，行凶的槍手身穿紅藍帽T，犯後還從容跳上白色自小客開車離開現場。警方經追查，目前已經確認槍手身分為30歲的黃姓犯嫌，其早有預謀，犯案後已前往桃園機場搭機出境，作案槍枝也在航廈外聯外道路水溝中尋獲，全案正進一步偵辦中。

警方調閱監視器發現，帽T殺手早在6時就開車到何男住處附近，埋伏約2小時，直到何男上午送孩子上學後回家時才動手。

黃嫌計畫相當縝密，警方調閱監視器以車追人，發現殺手犯案後多次製造斷點，先於新店中央、環河路賣場棄車後變裝，隨即搭乘計程車至北市龍山寺捷運站，第二次變裝，再轉搭計程車至桃園機場後出境。

經專案人員調閱監視器，發現犯嫌將疑似做案槍枝丟棄於航廈聯外道路水溝內，經刑事鑑識中心連夜進行鑑識比對研判應為涉案槍枝可能性很大。專案小組持續全力追緝犯嫌到案。

警方指出，黃嫌對何男作息相當了解，可能是熟識的人，他犯案後不斷在北部流竄，最後棄車於捷運小碧潭站IKEA停車場，而何男曾在2015年捲入製毒案，是否為相關糾紛引起仇殺，還待進一步調查釐清。

▼殺手連開4槍得手後，立即駕車逃離現場。