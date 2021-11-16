異人館傳愛不間斷　守護伊甸身障青年勇敢追夢

▲伊甸身障青年小珍，在於異人館職涯體驗中，為客人上菜及製作飲料。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫期間，知名企業異人館餐飲連鎖集團不畏疫情衝擊，呼籲全台民眾一起挺公益，守護弱勢身障青年，從2018年開始，異人館餐飲每年定期與伊甸基金會攜手共同舉拜為期3個月的「異起傳愛、讓愛飛翔」品牌公益活動。

今年雖因肺炎疫情影響，但長期投入公益事業的異人館餐飲集團仍堅持帶頭傳遞愛心，不僅募集近10萬元的捐款，更於營業周間舉辦「挑戰一日店長」職場體驗課程，邀請伊甸身障青年親自於餐廳後場備料，清潔碗盤，於外場進行上菜服務於茶飲吧檯為顧客製作現點飲品。規劃一連串的工作課程一點都不馬虎，為的就是讓身障青年實地參觀工作環境，透過實作的方式感受不同職類的工作執行狀況，未來都能選擇自己的興趣進到職場工作，擁有獨立自主的人生舞台。

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「第三桌客人的冬瓜檸檬茶泡好了喔！」首次挑戰吧檯工作的小珍，專注地聽著飲料調製的每一個細節，今年26歲的她，領有中度智能障礙手冊，高中畢業後，因為人際關係互動不佳，無法進到職場工作，直到6年前來到伊甸心園小作所，透過教保老師細心的引導，小珍漸漸融入團體，懂得表達自己的想法，現在還擔任代工課程的小班長，協助同學們完成各項工作，為了和大家一樣步入職場工作，小珍積極的爭取這次職場體驗的機會，認真學習的態度不僅獲得現場主管的稱讚，連現場客人都為她加油打氣。

異人館餐飲連鎖集團董事長林岡立表示，「異人館自4年前開始與伊甸基金會合作，號召全台關注身障青年職業培訓計畫，用實際行動陪伴弱勢青年重回人生軌道，進入職場工作圓夢，嚴峻的疫情雖然打亂了我們的生活，但沒有澆熄異人館全體人員的愛心，希望每年的公益活動，可以邀請更多人與異人館進一步認識身障朋友的努力與需要，用愛守護需要幫助的每位朋友。

為了幫助伊甸身障青年接受職業培訓，異人館連鎖餐飲傳愛行動從不間斷，這4年以來累計捐款金額近百萬，幫助台南在地身障青年就業夢想，伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，天生我材必有用，感謝異人館連鎖餐飲集團連續4年支持「伊甸成人身障就業計畫」，更定期規劃挑戰一日店長的職場課程，身障青年只要專業的訓練及支持，也能和大家一樣擁有自己的一片天，只要給身障朋友一個機會，未來他們也有照顧自己和照顧自己的能力。