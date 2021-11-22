輾壞釣具爆衝突！他亮槍打人被推下海　爬上岸火大拿尖刀下場慘

▲ 民眾釣具遭輾雙方起口角，分別持BB槍長尖刀大亂鬥遭警方逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣曾姓釣客於東石鄉塭港村塭港海巡安檢所旁海堤釣魚時，所使用釣具遭另名陳姓民眾所駕駛之自小客車不慎輾壓，事發後兩人產生口角並發生肢體衝突，朴子警分局21日20時50分許接獲民眾報案，立即出動快打警力部隊到場處置，現場起出長尖刀及BB槍，將兩人偵訊送辦。

警方表示，陳嫌酒後欲至漁港巡視漁船，駕車不慎壓毀曾姓釣客之釣具，雙方發生口角衝突時，陳嫌遂從車內取出BB槍空槍射擊，並以槍柄敲擊曾姓釣客頭部，雙方推擠過程中陳嫌不慎落海，陳嫌上岸後再回車輛後座持1把長柄刀劃傷曾姓釣客手指。

警消到場了解案情後，立即將曾姓釣客送醫包紮診治，釣客當日即出院並無生命危險；警方當場亦逮捕陳嫌，查扣涉案BB槍、長柄刀。全案依違反刑法傷害罪及公共危險罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

朴警分局長陳鴻忠呼籲，民眾外出發生糾紛，遇有危害生命、財產情事，應撥打110通知警方到場疏處；警方到場前雙方對談應保持客觀、冷靜。同時也強調警方維護治安之決心，不因國內疫情稍為舒緩而有所鬆懈，疫情期間任何想趁機從事非法或危害社會治安、聚眾鬥毆影響安寧秩序的不法分子，都是對警方維護治安平穩決心的挑釁，朴子分局對於轄區任何治安事件，都將積極全力查緝，以維護防疫期間良好之治安環境，打造嘉義縣民幸福安居的生活品質。