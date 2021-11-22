車禍死者躺太平間冰櫃7小時　家屬認屍嚇壞：他還在呼吸

▲庫瑪爾被發現還有呼吸。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度莫拉達巴德（Moradabad）一名40歲男子，日前遭機車超速撞擊受創，送醫後被醫生宣告死亡，卻在被送進太平間冰凍7小時後，離奇被人發現「活了過來」，竟然還有呼吸。

綜合外電報導，男子庫瑪爾（Srikesh Kumar）在半夜遭機車撞飛送醫後，莫拉達巴德醫院醫師在凌晨3點緊急為他進行救治，但那時已檢測不出庫瑪爾還有任何心跳，於是確認後醫師便宣告庫瑪爾死亡。在家人抵達前，庫瑪爾已經被送入太平間冷凍約7個小時。

家人都趕來看庫瑪爾，並在警員的陪同下簽署同意書決定解剖屍體釐清詳細死因，卻在打開冰櫃將庫瑪爾拉出後，看到奇怪的現象。庫瑪爾的嫂嫂察覺他還有細微的活動，定睛一看發現原來還有呼吸，「他沒有死透，這到底怎麼回事？看，他想要說些什麼，他還在呼吸！」影片之後在社群媒體上被網友瘋傳，笑稱見證死者復甦的一瞬間。

庫瑪爾現在已重新返回人間，到密拉特（Meerut）一間醫院接受治療，但儘管他的情況稍有改善，目前仍失去意識。

庫瑪爾的妻子貝拉（Bala）告訴記者，他們一家將會對宣告庫瑪爾死亡的醫師們提出控告，因為他們把庫瑪爾送近太平間的冷凍庫裡，差點把她老公凍死。