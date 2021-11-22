信眾近億！人氣僅次於媽祖　兩岸同祭「救產護胎大神」　

▲十二婆姐報平安。（圖／民俗文化節提供）

記者任以芳／福州報導

第十四屆閩台陳靖姑民俗文化旅遊節昨21日在福州閉幕，閩台兩岸及港澳百名信眾以傳統會香頌典祭拜「順天聖母」陳靖姑金身。資料顯示，陳靖姑古時候被視為是「保護婦女兒童」的神明，距今兩岸都有祭祀的宮廟。陳靖姑也成媽祖之後，台海十分虔祭拜的的信仰。

▲ 「順天聖母」陳靖姑 。（圖／翻攝 福州倉山市政府官網）

歷史記載，陳靖姑信俗文化發源於福州倉山，出生於此的陳靖姑被稱為「臨水夫人」、「順天聖母」，被譽為「救產、護胎、佑民」的「婦女兒童保護神」，歷經千年傳承。

據統計，分布在世界各地的臨水宮分宮分廟有4千多座，信眾將近億人，其中台灣主(配)祀陳靖姑的宮廟有3000多座，信眾1500多萬人，陳靖姑信俗文化已被列為大陸非物質文化遺產。

▲台灣中華順天聖母發展協會副理事長蔡玉雯 。（圖／民俗文化節提供）

透過遠端視訊的台灣中華順天聖母發展協會副理事長蔡玉雯說，「台灣擁有眾多的民間信仰，其中大多數都起源於福建，流傳數百年，成為了閩台兩岸親情的維繫紐帶。」

蔡玉雯進一步表示，陳靖姑民俗文化節，讓許多台灣民眾能在陳靖姑順天聖母的出生地福建福州倉山找到信仰的源頭，也是對自己身份認同的一場尋根問祖。

福州市倉山區代區長劉用全表示，「閩台陳靖姑民俗文化旅遊節是海峽兩岸共同傳承陳靖姑信俗文化的重要盛會。」

閩台陳靖姑民俗文化旅遊節活動採取福州會場與台灣會場，線上線下聯動舉辦的方式進行。閩台兩地及港澳信眾百餘人齊聚福州會場，共同祈福，希望促進兩岸交流。

▼ 兩岸連線祭祀陳靖姑 。（圖／民俗文化節提供）