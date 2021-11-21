高雄8區瀰漫「化學酸臭味」民眾崩潰投訴！環保局抓到卻無法開罰

▲高雄市居民近日不斷聞到化學臭酸味，進而向環保局投訴。(示意圖／記者洪聖壹攝)



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄近日有多區民眾投訴，空氣中瀰漫著化學酸臭味，經環保局勘查，發現該味道是黑板樹開花所致，因此無法開罰，過去也有多次民眾誤認為工廠廢氣而投訴的情況發生。高市環保局提醒民眾未來可先注意住處周圍是否有會發出異味的樹種，若有疑慮可立刻通報環保局。

高雄鼓山、前鎮、楠梓、大社、左營、鳥松、鳳山及三民等8區，近日有多名民眾投訴環保局，稱空氣中瀰漫著化學酸臭味，懷疑有工廠偷偷排放廢氣，或工廠的有毒氣體外洩。

對此，環保局接獲投訴後，立刻派員到上述8區進行勘查，透過儀器針對附近會產生塑膠、酸臭異味的工廠進行確認，發現並沒有該情況發生，反而發現檢舉地點附近都有「黑板樹」，這才確認氣味的來源是「黑板樹」開花所致。

▲黑板樹幹挺直、樹形乾淨素雅，成為常見的行道樹種。（示意圖／翻攝嘉義市政府）



環保局解釋，黑板樹的花季在11月，且開花後都會產生酸臭味，其他常見的行道樹「大葉山欖」開花時也會有燃燒塑膠後的氣味，常被民眾誤認為工廠排放廢氣，讓投訴專線被民眾打爆。

環保局表示，經查證大社、仁武、楠梓等工業區的工廠並無不法，若民眾未來聞到相關異味，可先察看附近是否有會散發味道的樹木種類，再打1999或環保局的電話投訴。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘