揪團出遊！媽寶男討論裝死　一整路「狂嫌行程爛」他崩潰：雷隊友

▲媽寶男狂嫌行程，讓原PO超崩潰。（示意圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

跟好友一起出國遊玩，最怕遇到雷隊友，一名網友回憶之前跟媽寶男一起去日本出國的慘痛經歷，當時一群好友計畫要去福島大內宿跟只見線，機票、行程、住宿、餐廳等，全都是他和朋友一起用，媽寶男完全沒貢獻就算了，到了當地還瘋狂嫌棄，拿個行李也一直喊很累，讓他超傻眼，「下次出國絕不找他」。

原PO在PTT發文，看到有網友分享媽寶男的故事，因此分享自己遇到的32歲媽寶大學同學，有次好友一起出國玩，買機票時媽寶男的媽媽得知他們買的是廉航，立刻跑來問「為什麼不搭長榮？」他才解釋「因為你兒子說長榮票價貴」，之後安排行程、住宿時，媽寶男完全沒有參與。

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行程規畫好之後，媽寶男看完說OK，結果一到當地，先是嫌棄民宿老，又嫌棄餐廳不好，「帶他去吃仙台有名和牛仔虎，他又說去日本不是應該吃拉麵才對嗎？」拿行李也不斷喊累，一整趟旅行下來都在抱怨。

▲旅程結束後，大家都不願再約媽寶男出遊。（圖／翻攝自PTT）

兩個禮拜後，媽寶男密原PO，看了綜藝節目才知道，原來他們安排的行程都是很厲害的景點，他聽完後內心狂飆髒話，「後來我們幾個要出國都不找他了，那次真的很想把他直接丟日本，但是我們怕他媽找來要人」。

他也透露，媽寶男有錢但是很摳，缺點也很多，即使說了也不改，「衣服不自己買，只要他媽買給他」，至今32歲仍然沒交過女友，「女生看到都嫌棄，連當他朋友都累」。

貼文一出，許多網友分享遇到的奇葩事，「以前大學找同學出遊才後悔，什麼簽證護照都不會辦，幫她辦完請她繳錢還在生氣，有病吧」、「這還好，你沒見過老同學出遊想帶馬麻的」、「看過不會開車也不會幫忙規劃行程，在旅程中完全無用，只會吃飯睡覺的，聽到別人家族旅遊還敢厚臉皮問說他想一起去」。