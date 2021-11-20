同房病友熟睡…桃園男「原子筆狠戳眼」害失明　這動機讓法官怒

▲桃園市一名廖姓男子用原子筆戳瞎病友雙眼。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

桃園市一名廖姓男子患有思覺失調症，2019年7月間住進當地一間療養院，不料他為了出院，竟在4天後持原子筆狠戳同房徐姓病患的右眼，導致對方右眼全層鞏膜角膜撕裂傷，送醫搶救後仍不幸失明。桃園地院審理後，認為廖男已非第一次出現類似行為，所生之危害非輕，應予非難，判處有期徒刑5年6月；可上訴。

判決書指出，廖男患有思覺失調症，於2019年7月19日入住衛生福利部桃園療養院，同年月23日晚間7時32分許，他認為只要攻擊同病房之病患後，醫院會不願繼續收治其住院，即可出院，竟基於重傷害之犯意，趁患有亞斯伯格症等精神疾病的徐男熟睡時，以原子筆戳入對方右眼，導致徐男失明。

桃園地院審理時，辯護律師主張，被告因精神疾病，長期安置於療養機構，行為時屬精神障礙而無法辨識其行為違法抑或辨識能力顯著降低，應得依法減免其刑；經調閱精神鑑定結果，一審法官發現，廖男雖患有思覺失調症，但無證據顯示他在犯案當下的行為能力及精神狀態等方面，有降低或達不能之程度。

法官審酌，被告因患有思覺失調症而住院，竟為達其離開該醫療院所之目的，持原子筆攻擊同病房之告訴人之眼部，致告訴人之右眼全層鞏膜角膜撕裂傷，而受有毀敗視能之重傷害結果，所生之危害非輕，應予非難，加上他至今未能與被害人達成和解，犯後態度難認良好，最後依重傷害罪判處5年6月徒刑；可上訴。

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