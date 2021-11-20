　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同房病友熟睡…桃園男「原子筆狠戳眼」害失明　這動機讓法官怒

同房病友深夜熟睡…桃園男「原子筆狠戳眼」害失明　這動機讓法官怒了

▲桃園市一名廖姓男子用原子筆戳瞎病友雙眼。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

桃園市一名廖姓男子患有思覺失調症，2019年7月間住進當地一間療養院，不料他為了出院，竟在4天後持原子筆狠戳同房徐姓病患的右眼，導致對方右眼全層鞏膜角膜撕裂傷，送醫搶救後仍不幸失明。桃園地院審理後，認為廖男已非第一次出現類似行為，所生之危害非輕，應予非難，判處有期徒刑5年6月；可上訴。

判決書指出，廖男患有思覺失調症，於2019年7月19日入住衛生福利部桃園療養院，同年月23日晚間7時32分許，他認為只要攻擊同病房之病患後，醫院會不願繼續收治其住院，即可出院，竟基於重傷害之犯意，趁患有亞斯伯格症等精神疾病的徐男熟睡時，以原子筆戳入對方右眼，導致徐男失明。

桃園地院審理時，辯護律師主張，被告因精神疾病，長期安置於療養機構，行為時屬精神障礙而無法辨識其行為違法抑或辨識能力顯著降低，應得依法減免其刑；經調閱精神鑑定結果，一審法官發現，廖男雖患有思覺失調症，但無證據顯示他在犯案當下的行為能力及精神狀態等方面，有降低或達不能之程度。

法官審酌，被告因患有思覺失調症而住院，竟為達其離開該醫療院所之目的，持原子筆攻擊同病房之告訴人之眼部，致告訴人之右眼全層鞏膜角膜撕裂傷，而受有毀敗視能之重傷害結果，所生之危害非輕，應予非難，加上他至今未能與被害人達成和解，犯後態度難認良好，最後依重傷害罪判處5年6月徒刑；可上訴。

延伸閱讀
富二代家產破億…寄生女友吃軟飯不工作　單親妹「沒幫繳電話費」遭狠甩
宋智孝遭網猛酸「不好笑快滾」　電視台「置頂留言」霸氣回嗆
搬家要求「最後1個月房租從押金扣」　她遭房東痛罵：不如人渣

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
富二代家產破億　寄生女友吃軟飯不工作！她「沒幫繳電話費」被甩
同房友熟睡　他突拿「原子筆狠戳眼」瞎掉！這動機讓法官怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

投資期貨遇「負油價大屠殺」慘賠100萬　女客戶告券商結果曝光

快訊／雲林虎尾民宅大火！　「延燒隔壁3屋」全面燒毀

中壢借錢哥稱錢包掉、老母死了　不還錢會被「FB肉搜」…也不怕

同房病友熟睡…桃園男「原子筆狠戳眼」害失明　這動機讓法官怒

酒駕轎車衝上淡水輕軌　卡在分隔石動彈不得…拖吊車即刻救援

新北校園驚傳偷拍！狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師

快訊／鄧佳華堅決離職　2大理由曝光！連千毅下令封殺：求償2千萬

快訊／倒車撞死自己！高雄男沒熄火又打R檔　下車遭拖行慘壓輪下

C300哥撞女外送員肇逃後…酒駕騎車被無照BMW撞飛！顱內出血送醫

百桂食品「Google負評」逆轉回血4.1星　網友怒刷臉書1星評價

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

重機「高速直插」白色名車慘死！　檢問和解意願...騎士父沈默未回

王瞳曾提：要不要先分開...艾成「想過放手」　「做人順其自然」曝房事超合：頻繁就是福！

羅志祥宣告復出歌壇！ 認「又老又胖」:真的快昏倒

御用級髮型師「免費剪檳榔西施」　幫修瀏海改造完直呼：蔡依林欸！

興奮二哈拖「熊貓」狂奔大陸商場 網友見布偶裝頭快斷笑：錢難賺

投資期貨遇「負油價大屠殺」慘賠100萬　女客戶告券商結果曝光

快訊／雲林虎尾民宅大火！　「延燒隔壁3屋」全面燒毀

中壢借錢哥稱錢包掉、老母死了　不還錢會被「FB肉搜」…也不怕

同房病友熟睡…桃園男「原子筆狠戳眼」害失明　這動機讓法官怒

酒駕轎車衝上淡水輕軌　卡在分隔石動彈不得…拖吊車即刻救援

新北校園驚傳偷拍！狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師

快訊／鄧佳華堅決離職　2大理由曝光！連千毅下令封殺：求償2千萬

快訊／倒車撞死自己！高雄男沒熄火又打R檔　下車遭拖行慘壓輪下

C300哥撞女外送員肇逃後…酒駕騎車被無照BMW撞飛！顱內出血送醫

百桂食品「Google負評」逆轉回血4.1星　網友怒刷臉書1星評價

退伍令絕對不能弄丟　過來人曝「2大關鍵時刻」會用到！

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

社會熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋

知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

男大生重機環島亡　友崩潰：他平常覺得突加速危險

瑪莎拉蒂男載妻產檢　當街搞這事妻秒傻眼

E奶妹遭襲胸　老公救援反被6人圍毆

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

男大生撞死0反應　亡命3連線抓交替？

即／捷運工程灌漿倒塌　5人遭活埋3失去心跳

騎重機環島旅遊…騎士「高速插進C300」慘死！身分曝光

他閃過巷口竄出機車　卻逆衝對向撞死無辜騎士

重機騎士高速直插C200慘死！同行車友相驗低調現身

只差0.5K雪山登頂卻下撤　網推：最好的山野教育

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

破萬負評全消失！百桂食品「4.1星滿血回歸」

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

陸劇男神隱婚生娃認了！

檢問：願意和解嗎？撞C200騎士父沈默未回

捷運三鶯線灌漿突崩塌！疑多人遭活埋

羅志祥復出全網反應一面倒　曝跨年演出：請期待

《木曜》正妹當邰智源面飆髒話！臉蛋曝光正翻

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

更多

最夯影音

更多
重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡

重機最後身影時速170追不上！　「環島旅遊撞豪車」內臟全碎亡
謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

謝和弦力挺羅志祥復出「哪個男人不色？」　再酸蕭敬騰：我台灣觀眾，沒資格跟他講話

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

重機最後身影曝！時速170追不上　狂飆瞬間「5秒成點」撞進C300

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

老翁提3桶水突快步「橫越馬路」　重機閃不過撞上！他送醫搶救亡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面