南投男搭救護車到醫院　躺擔架不肯起來…醫護人員氣炸：再演阿

▲男子打電話叫救護車，從超商搭到醫院，醫護人員氣炸。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

南投一名王姓男子到住家附近的超商買東西，卻因為不想走200公尺的路回家，打電話叫救護車來，到院也不掛號，直接走回家，讓救護人員、消防人員氣炸了。

王姓男子住在醫院旁邊，每次只要想回家，就會打電話叫救護車，藉口「不舒服」，接著到願也不掛號，就直接離開，讓救護人員、消防人員十分頭痛。

近期王男因為到超商買東西，懶得爬200公尺的坡回家，打電話叫救護車來，就算已經到醫院了，還是躺在擔架上不離開。醫護人員一聽瞬間氣炸，飆罵「你再演」、「要不要下來，快一點啦」，一聽對方拒絕下車，更是氣得問「那你在上面幹嘛」。

▼南投男一年叫了39趟救護車。（示意圖／記者李毓康攝）



對此，消防人員十分無奈，光是今年，王男就叫了39趟救護車，甚至還會一天叫2趟，到醫院也不會掛號，濫用救護資源，讓人相當困擾。

此外，由於南投救護車數量較少，王男曾有次濫用資源，導致救護車調派卡關，一名失去生命跡象的患者因而延誤10分鐘就醫，知情民眾也說王男「死皮賴臉」，是地方上的頭痛人物。

王男濫用醫療資源的行為，不但造成救護人員、消防人員的困擾，更可能導致真正需要的患者延誤就醫，導致無法挽回的狀況，讓醫護人員、警消做了許多白工，行為令人無言。

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