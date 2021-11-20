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萬金石肯亞選手染疫！指揮中心證實為境外移入　Ct值曝光

▲▼指揮中心11/19記者會（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

萬金石馬拉松明日舉辦，新北市政府今（20）日公布有一名肯亞籍選手PCR核酸檢測結果為陽性確診。指揮中心晚間證實此事，該案曾於母國確診，因為參加萬金石入境，檢疫期滿自主健康管理期間檢驗陽性，Ct值32，其餘疫調中，為明日公布個案，下午發佈新聞稿說明。

新北市體育局指出，2021新北市萬金石馬拉松訂於11月21日（日）於萬里翡翠灣舉辦，經中央流行疫情指揮中心10月25日核准「國際菁英選手來臺專案」，10月29、30日分批入境，依中央流行疫情指揮中心防疫規定，入境後14天隔離檢疫，7天自主健康管理，入境期間每7天進行PCR核酸檢測。

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就在11月20日進行第3次採檢，一位肯亞籍選手PCR核酸檢測結果為陽性，主辦單位通報衛生局，同時通報中央流行疫情指揮中心，立即將確診者送至醫院隔離治療，並匡列相關接觸者11位進行居家隔離。

指揮中心晚間書名，肯亞籍20多歲女性為境外移入檢驗陽性個案(CT值32)，個案曾在母國確診，因參加萬金石馬拉松於入境檢疫期滿後於自主健康管理期間檢驗陽性確診，其餘疫調中。其他說明，將於明（11/21）日下午發布新聞稿。

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