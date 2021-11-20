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千萬藍寶堅尼鑲200萬顆鑽石　慘被撞成廢鐵！炫富正妹懸賞追真相

▲▼ 俄籍辣模拉迪若娃（Daria Radionova）的藍寶堅尼。（圖／翻攝自IG）

▲拉迪若娃這部黑色藍寶堅尼價值27萬英鎊（約新台幣1034萬元）。（圖／翻攝自IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國倫敦的26歲俄籍正妹拉迪若娃（Daria Radionova）向來走炫富路線，2019年就把自己的藍寶堅尼貼上200萬顆施華洛世奇水鑽，更曾霸氣喊出「我沒有富爸爸，我就是我自己的金主」。然而就在18日這天，她的藍寶堅尼被人從後方撞上，車尾幾乎被撞到全毀。

▲▼ 俄籍辣模拉迪若娃（Daria Radionova）的藍寶堅尼。（圖／翻攝自IG）

綜合每日郵報、太陽報報導，拉迪若娃這部黑色藍寶堅尼價值27萬英鎊（約新台幣1034萬元），但她在2019年為了妝飾愛車，費時了2個月、耗時長達700小時，豪氣鑲上200萬顆施華洛世奇水鑽。

▲▼ 俄籍辣模拉迪若娃（Daria Radionova）的藍寶堅尼。（圖／翻攝自IG）

然而就在18日這天，拉迪若娃的藍寶堅尼停靠在倫敦西部肯辛頓路邊時發生車禍，被另輛車從後方撞上，讓她的藍寶堅尼車尾幾乎被撞到全毀，尚不清楚事發當下有誰在車內，但已知當時她不在車上。談及這場事故，拉迪若娃已透過IG限動發布「懸賞令」，希望有人能提供關於肇事車輛的任何訊息，將提供現金作為回報。

▲▼ 俄籍辣模拉迪若娃（Daria Radionova）的藍寶堅尼。（圖／翻攝自IG）

事實上，拉迪若娃炫起富來不落人後，經常透過IG向她的62.6萬名粉絲們炫耀奢華的生活，經常曬出她與愛車的合照。依據太陽報報導，她的藍寶堅尼原本的顏色是紅色，經改裝才變成黑色並鑲鑽。

▲▼ 俄籍辣模拉迪若娃（Daria Radionova）的藍寶堅尼。（圖／翻攝自IG）

依據先前報導，這並非拉迪若娃第一次改裝跑車，早些時候她就曾陸續為自家賓利Continental、 GT賓士CLS、藍寶堅尼Huracan做過類似「水鑽貼膜」的事情；不過前兩款車當時所耗費的施華洛世奇水鑽是各100萬顆、150萬顆，與藍寶堅尼的200萬顆有段距離。

▲▼ 俄籍辣模拉迪若娃（Daria Radionova）的藍寶堅尼。（圖／翻攝自IG）

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