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社會 社會焦點 保障人權

小王想奮力擺腰！爽邀人妻：逗弄棒棒　人夫見「從軟到硬」綠炸

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻外遇，與小王互傳鹹濕對話，遭丈夫提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

屏東人妻被丈夫抓包外遇，經常與小王互傳鹹濕對話，內容提及，「想在雙腿間奮力擺腰」、「逗弄棒棒」等，被丈夫一狀告上法院。法官審理時，人妻與小王否認姦情，還反告丈夫侵害她隱私權，但此部分被法官駁回。另侵害配偶權部分，法官則判人妻與小王須連帶賠償20萬元。

人夫提告主張，妻子於夫妻關係存續間在外偷吃，2021年3月間他無意間發現妻子的通訊軟體中有與小王的鹹濕對話，認定2人有逾越朋友交遊等一般社交行為的不正常往來，且行為已逾越社會一般通念所能容忍的範圍，因此對2人提告求償。

對此，人妻辯稱，夫妻倆早已多次商討一婚，且丈夫更在2019年10月間片面簽署離婚協議書，可見兩人的婚姻關係早已破滅，而丈夫所提的對話截圖並無法證明她是在婚姻關係還存續中所做的，她認為丈夫提告是為了將紛爭公諸於世，讓她被他人非議，因此請求法官駁回丈夫之訴。

而小王則辯稱，人妻曾告知他已與人夫簽字離婚，所以他也無從得知人妻仍是有夫之婦，至於人夫所提的對話內容，並無法證明2人是在人妻婚姻關係存續中所為，且就內容而言，只是兩人之間開玩笑相互戲謔而已，也無法證明兩人有發生性行為或超出一般正常社交友誼。

不過，法官審理時勘驗對話紀錄，發現人妻與小王對話的日期確實是在人妻尚未離婚前所傳。另外，雖小王辯稱人妻告知他自己已離婚，若屬實，人妻應無需編造藉口於深夜外出，但對話內容中，小王某天凌晨竟要人妻已「就說今晚回娘家睡早上陪媽媽吃早餐」、「就說出去買東西，再超商睡著了」等語為由，外出陪他過夜，法官因此不採信小王說法。

法官還發現，2人的對話內容極其鹹濕，其中小王曾傳訊，「褲子脫下屁股翹高」、「穿著內褲不好進去」、「想在雙腿間奮力擺腰」、「妳會想逗弄棒棒嗎」，而人妻則回，「要進去就脫掉它」、「我會從軟弄到硬喔」等，因此認定兩人嚴重侵害人夫配偶權，最終判兩人須連帶賠償20萬元。

此外，在法院審理同時，人妻認為，丈夫未經同意擅自偷看她手機，並截圖她與小王的對話，已侵害她的隱私權，憤而反告丈夫，但其之訴遭到法官駁回。全案可上訴。

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