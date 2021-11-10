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台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」　仁醫：他就是這樣客氣

台大停車場曝！驚見「神佛級人物」　仁醫：他就是這樣客氣。（圖／翻攝施景中臉書）

▲「X叔叔」把座車停到幾乎貼牆壁，而施景中的車輛則停在旁邊。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台大醫院婦產科仁醫施景中貼出一張台大醫院停車場照片，結果「左邊那輛車」引發網友熱烈討論，直呼「這種上下車法是神佛級之人物吧」。

施景中今天（10日）凌晨在臉書說，某一天早上，在電梯碰到人稱「X叔叔」的血液科醫師，「他開心跟我說，『昨天我比你還早回家呢』。但其實我是準時的下班回家，只是剛好回來接生，被他看到我的車還在。」

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施景中表示，來醫院接生，寶寶因為心臟病的問題，直接送加護病房照顧了，接生完正準備回家已經快1點，這位叔叔還在醫院上班，「我也不曉得他什麼時候才會回去。」

施景中指出，曾經問過「X叔叔」為什麼加班到這麼晚？他說不忍心那些血液病的小孩因為診斷的拖延，延後後面的處置，所以總是盡他所能，假日加班也在所不惜，「他還會扮演他的角色，在病房盡量鼓勵、逗這些患病的小孩。還有人認為，我們當醫生都是為了賺錢的嗎？」

施景中也貼出台大醫院停車場的照片，只見「X叔叔」把座車停到幾乎貼牆壁，而施景中的車輛則停在右邊。

對此，有網友看到照片驚呼，「很好奇左車如何上下車…他也太禮讓了吧」、「雖然施醫師的發文真的很有感～但⋯左邊那台車真的很搶鏡⋯這種上下車法是神佛級之人物吧。」施景中回，「他就是這樣客氣的人，總是把車停到牆角邊，然後自己從副駕的位子走出來。」

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