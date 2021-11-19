時速170追不上！重機騎士撞C300「內臟全碎」亡　駕駛還原經過

記者陳崑福／屏東報導

屏東枋山海豚灣7-11前18日發生死亡車禍！一名重機騎士高速撞上從停車場駛出的白色賓士，猛烈撞擊力道，整輛機車直直插進賓士後擋風玻璃，騎士則被卡在車內，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。賓士駕駛事後還原經過表示，他當時從7-11買完東西正準備迴轉北上，但在過程中遭到一輛貨車擋住視線而未注意到騎士高速駛來，沒想到意外就此發生。

▲枋山鄉海豚灣18日發生大型重型機車與賓士自小客車車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

賓士駕駛表示，他18日剛從墾丁玩完準備北上高雄，過程中他停留超商購物並稍作休息後，便從停車場駛出準備穿越車道迴轉北上，但因當時碰巧有一輛小貨車擋住他的視線，他因此沒有看到重機正高速行駛過來，沒想到意外下一秒就此發生，他也嚇了一大跳，趕緊下車查看，「會發生事故我也很難過」。

▲▼騎士被緊急救出送醫後，因內臟多重器官衰竭死亡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

事後有網友提供監視紀錄器畫面，畫面中網友同樣行經載該路段，而騎士從他的左後方出現在畫面中後，隨即高速遠離畫面，時間不超過5秒，可見時速相當之快。此外，事發後臉書也瘋傳一段對話截圖，騎士死者生前的同行車友透露，當時他時速騎170，但還是沒追到騎士。

騎士事後被緊急救出送醫，但他仍因傷重宣告不治，而據院方表示，騎士內臟幾乎全碎，最終因內臟多重器官衰竭死亡。對此，警方表示，透過監視器畫面來看，騎士車速應該不慢，不過詳細的車禍原因仍有待調查釐清。