核四蓋21年虧2849億元　台電處長稱「設計、採購、施工」都有問題

▲第二場重啟核四公投意見發表會，正方代表黃士修。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

核四自1999年3月17日動工開始，至今21年經過2次政黨輪替，耗費2849億元卻無法發出一度電。4大公投案將於下月18日投票表決，中選會18日的第二場意見發表會中，反方代表台電核能發電處長許永輝坦言，「核四廠從設計、採購、施工，到事故處理上有很多先天不良的問題」。

重啟核四公投案領銜人黃士修在辯論中指出，核四當年的安檢報告許永輝都蓋章，此時許永輝回應，「安檢文件是確保電廠周遭防火設備運轉正常等等，不代表爐心安全」，黃再回「安檢文件包含高壓爐心檢查，你有簽名」。

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對此，許永輝反擊並強調他在核四服務的期間負責試運轉測試，確保各自獨立的系統可以整合，因此負責的是「試運轉測試報告」，而非「安檢報告」，並重申「我不反對核能的未來，但我反對核四的重啟。」

許永輝表示，試運轉測試從2007年開始，於2010年送進原能會，持續試運轉測試到2014年，而原能會審到2017年才停止審查，期間經過前總統陳水扁（2000-2008）、馬英九（2008-2016），「今天根本就不是蔡政府的原能會拒絕審查，而是連馬政府的原能會都不敢放核四這張考卷過關。難道你要逼全民的原能會把不及格的考卷打上100分嗎？」

▲台電核能發電處長許永輝。（圖／中選會直播）



許永輝認為，黃士修背後有李敏教授、葉宗洸教授及前廠長王伯輝提供專業意見，其中李、葉雖然是核工專業出身的學者，「只可惜他們不知道，核四廠從設計、採購、施工，到事故處理上有很多先天不良的問題，而這是在工程結構上的問題，這和教科書上的知識不同，更和當時在建廠的的核一二三廠不同。」

「安檢絕不等於試運轉測試」，許永輝強調，試運轉測試除了冷機以外，還要查驗所有的品保文件，經過層層審查的程序，最後送交原能會審查，「所以核四其實在設計的缺失、工期的混亂，大量分包的施工環境下，原廠的品保文件，這就是一步錯、步步錯。」

針對許永輝的說法，網友看完紛紛留言，「佩服處長自爆」、「台電的專業被自己人拿來踩」、「這認罪自述吧笑死」、「身為工程師不就是要努力改善解決問題嗎」、「懶人包：我有參與蓋，確定有問題」、「看得出來很多問題，那你怎麼不解決」、「怎麼能夠接受自己蓋出一個幾千億的垃圾」、「知道有問題還給過？當初蓋章的都是共犯」。

也有人說，「核四經過多少年 ，經手的不只他一個」、「想憑這發言把人抓去關，非常不容易」、「到底要國文多差才能把這篇文章理解成犯罪自白書呢」。

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