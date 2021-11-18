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快訊／國道1號17.6km「聯結車追撞貨車」！　2人遭夾無生命跡象

▲▼中山高速公路17.6公里，靠近內湖交流道，發生嚴重車禍意外。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼中山高速公路17.6公里，靠近內湖交流道，發生嚴重車禍意外。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

國道一號中山高速公路17.6km靠近內湖交流道處，18日傍晚發生一起嚴重車禍！一輛聯結車與一輛貨車發生追撞，貨車上2人被夾在車內，疑似沒有生命跡象，現場搶救中，國道警方封鎖南北雙向各一線車道，消防人員用破壞器材試著將受困車內傷者救出。

【1747更新】

目前貨車駕駛已脫困，沒有生命跡象送醫，副駕駛傷者還在搶救中。詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼中山高速公路17.6公里，靠近內湖交流道，發生嚴重車禍意外。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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