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夜店被下藥！她失控狂抖癲癇10次　全裸醒來「屁屁被留詭異印記」

▲▼屁屁。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲洛倫去夜店時被人打了一針，導致她癲癇發作10次，屁股還留下詭異印記。此為示意圖，與本新聞無關，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

英國27歲的單親媽媽洛倫（Lauren）在13日和同事們一同外出，到市中心的夜店喝酒放鬆，沒想到卻因此被人藉機下藥，在她的屁股注射了類似腎上腺素的藥物。隔天醒來後，她發現自己全身赤裸、行走困難，卻對前一晚發生了什麼事毫無記憶，嚇得她「再也不敢在晚上出門了」。

據《鏡報》報導，洛倫是一名社會工作者，她在13日與數名同事一同到夜店小酌。晚上9、10點左右，她和一個朋友到附近的商店買零食後便打算一起回家。不料大約5分鐘後，洛倫感覺自己雙腿怪怪的，而且感覺「冷死了」，不一會兒，她就失去了意識。

朋友一開始以為洛倫只是喝多了，不過他隨後卻發現，洛倫彎下腰後就一直癱在街角，閉著眼緊緊地抱住自己，動作十分扭曲。於是朋友招了一輛計程車想送洛倫回家，但洛倫的情況卻迅速惡化，躺在計程車內不斷喊「好冷、好冷」，然後突然抬起頭說，「我想我被打了一針」。

▲▼打針。（圖／取自免費圖庫Pexels）

回家後，洛倫連續癲癇發作了10次，嚇得朋友趕快打電話叫救護車，將洛倫緊急送院。洛倫表示，「我醒來時發現自己一絲不掛，還以為我被性侵了。護理師告訴我，她在我的屁股上發現了一個紅色的圓形印記，中間還有一個小的棕色標記，所以她認為我被打了類似腎上腺素的藥物。」

接下來的幾天裡，洛倫一直感到非常痛苦，她走路和坐下時都很痛，「我甚至不能正常走路，但我試圖瞞著我的女兒。我得為她堅強起來」。洛倫也指出，這起意外完全打擊了她的信心，「我很害怕被性侵，我再也不敢在晚上出門了」。

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