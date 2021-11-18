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自「伊莉莎白」航母起飛　英國空軍F-35B戰機墜入地中海　

▲▼F-35B戰機。（圖／取自英國皇家海軍臉書）

▲F-35B戰機。（圖／取自英國皇家海軍臉書）

實習記者徐敬璇／綜合報導

英國一架F-35B戰機在航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）上進行演練，起飛後不久卻墜入東地中海，損失約37億台幣。這是英國首次發生F-35戰機墜毀，駕駛已獲救援，事發原因有待調查，並將盡快打撈機身殘骸。

據《衛報》與《美國國防新聞》17日報導， 英國空軍一架F-35B戰機從伊莉莎白女王號起飛，在當地上午10點左右墜入地中海，飛行員緊急彈射逃生，已安全返回航母上並進行調查，由於事發當時並未涉及其他船隻或飛機，因此調查將著重在技術故障或潛在人為疏失上。

英國國防部長華萊士（Robert Ben Lobban Wallace）表示，雖然發生了意外，但其他涉及飛機的操作和飛行訓練仍照常進行，當務之急是打撈飛機殘骸，避免其落入俄羅斯等敵對國家的手中，至於本次的墜機事件，將會由國防事故調查處進行調查，通常需耗費數週時間才能做出初步的報告，最終報告則大概需要一年的時間完成。

據報導，F-35將成為美國與其盟國的主力戰機，主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務，英國已向美國訂購了48架F-35，其中已交付24架，到2025年時將耗資60億英鎊。

據了解，F-35B戰機在全球已有3次墜毀案例，前2次墜機都來自美國海軍陸戰隊，一架和空中加油機隊撞墜毀，另一架則因燃料管線故障墜毀。

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