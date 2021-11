自「伊莉莎白」航母起飛　英國空軍F-35B戰機墜入地中海　

▲F-35B戰機。(圖/取自英國皇家海軍臉書)

實習記者徐敬璇/綜合報導

英國一架F-35B戰機在航母「伊莉莎白女王」號(HMS Queen Elizabeth,R08)上進行演練,起飛後不久卻墜入東地中海,損失約37億台幣。這是英國首次發生F-35戰機墜毀,駕駛已獲救援,事發原因有待調查,並將盡快打撈機身殘骸。

據《衛報》與《美國國防新聞》17日報導, 英國空軍一架F-35B戰機從伊莉莎白女王號起飛,在當地上午10點左右墜入地中海,飛行員緊急彈射逃生,已安全返回航母上並進行調查,由於事發當時並未涉及其他船隻或飛機,因此調查將著重在技術故障或潛在人為疏失上。

英國國防部長華萊士(Robert Ben Lobban Wallace)表示,雖然發生了意外,但其他涉及飛機的操作和飛行訓練仍照常進行,當務之急是打撈飛機殘骸,避免其落入俄羅斯等敵對國家的手中,至於本次的墜機事件,將會由國防事故調查處進行調查,通常需耗費數週時間才能做出初步的報告,最終報告則大概需要一年的時間完成。

據報導,F-35將成為美國與其盟國的主力戰機,主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務,英國已向美國訂購了48架F-35,其中已交付24架,到2025年時將耗資60億英鎊。

據了解,F-35B戰機在全球已有3次墜毀案例,前2次墜機都來自美國海軍陸戰隊,一架和空中加油機隊撞墜毀,另一架則因燃料管線故障墜毀。

A British F35 pilot from HMS Queen Elizabeth ejected during routine flying operations in the Mediterranean this morning.



The pilot has been safely returned to the ship and an investigation has begun, so it would be inappropriate to comment further at this time.