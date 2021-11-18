救命藥全台僅30人有！罕病童求藥仍卡關　母淚訴蔡英文：救救我孩子

▲罕病童母親寫信淚求總統蔡英文，盼能讓更多病友可用藥。（圖／翻攝自台灣生命之窗慈善協會理事長李怡潔臉書）

記者張乃文／綜合報導

脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy, SMA）是一種體染色體隱性遺傳疾病，並屬國健署公告的罕見疾病，同時是嬰兒死亡率最高的一種。但這類疾病的藥物，在全台400多位病友中，僅30至40位病友可用藥，一名病童母親看著自己的孩子狀況慢慢退步，甚至想上廁所，卻只能用爬行的方式，她也寫了一封信給總統蔡英文，內容提及病友們的艱辛，也求助蔡英文能給予擁有用藥機會，「病友真的沒有等的時間」。

曾經獲得兩屆總統教育獎的漸凍人李怡潔，經常在臉書分享漸凍人的相關訊息，也盼能喚起大眾認識這項疾病，並希望政府給予更多協助。而李怡潔日前提到一名母親的訊息，讓她吐露心聲，對於爭取治療藥物，「依然不曉得進度是什麼，所有作業依然卡、還沒通。」

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李怡潔也貼出病童母親的訊息，「儘管家屬們知道被總統看見的機率不高，能因此改變現況的機會也微乎其微，但他們仍一試再試，只為了救自己的孩子。」

訊息內容提到，「我剛剛寫信給蔡總統…內容在記事本裡面，我不知道這樣會不會有幫助，但…我真的也不知道有什麼辦法可以讓女兒更快可以用藥。」

▲SMA藥物爭取聯盟多次表達訴求，盼爭取藥物不設限任何疾病條件「全型給付」。（資料照／記者洪巧藍攝）

病童母親寫給蔡英文的信中，開頭便說「請您救救我的女兒，我的女兒在1歲8個月確診為脊髓性肌肉萎縮症的病童，身為父母的我們難過至極。」她指出，台灣2020年7月1日正式上市讓病友們接受用藥，但全台400多位病友，卻只有30至40位病友可以用藥，看著可以用藥的病童們，身為同樣是病友家屬，真的為他們感到高興，但另一方面也很失落「為什麼我女兒不能用到藥？她還要等多久？」

病童母親提及孩子的近況，「睡在隔壁房的女兒因為想上廁所，因為腳疼無法行走，用爬的爬出房間，請求幫忙我們的協助，對家長、對她來說都是一種痛苦。求求您了，請幫忙給予台灣更多病友們能擁有用藥的機會，誠摯的拜託您，病友們真的沒有等的時間。」

她淚訴，「身為一個母親，看到近期女兒狀況慢慢退步，我真的不敢想像未來的她會變得如何？每一個病友們都跟時間在賽跑，越早使用到藥，越能幫助他們。希望蔡總統能幫幫忙在今年讓Spinraza 用藥範圍可以擴大；以及Evrysdi (以往稱Risdiplam)可以趕快在台上市，幫助更多的病友。」

國民黨立委鄭正鈐日前也曾為此議題發聲，「目前政府僅針對1歲前發病、7歲以下病童開放SMA用藥Spinraza的健保給付，女童在1歲8個月時患病，無法獲得健保給付的治療，對抗病魔至今，已經被折磨了整整九年。」他呼籲政府，治療漸凍症的藥物Spinraza用藥健保給付範圍可以擴大，口服藥物Evrysdi也可趕快在台上市。

根據先前健保署的回覆，已在7月召開專家會議，研判若全部列納入給付，將支用今年罕藥預算高達46％，經7月8日專家諮詢會議討論，建議廠商提出更具醫療實證資料及提新財務方案後，可再討論。

健保署說明，同樣可以用於治療SMA病患的Evrysdi，每人每年藥費最高高達882萬元，經健保署專家諮詢會議建議，由於該藥品為口服劑型，與脊髓注射使用的Spinraza相較，使用上較便利，惟費用仍高，有待與廠商議價，協議完成後，依健保法提藥物共同擬訂會議討論。

健保署表示，對於罕病病人的需求能感同身受，目前健保罕病病人總數約為1.2萬人，以健保實施總額預算制度來看， 某一類罕病病人需求，也會擠壓到其他罕病病人可用資源，針對SMA病患團體提出的需求，健保署會全力依照健保藥品收載審查程序儘速處理，將健保資源作最好的運用。