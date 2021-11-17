桃園11／23加開AZ疫苗施打專案　即日起市府疫苗系統預約

▲桃園加開AZ疫苗施打專案。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦17日於市府防疫專案會議表示，因第14期AZ疫苗接種預約十分踴躍，9萬多個名額在一天內額滿，因此市府將於11月23日上午加開AZ專案施打，符合18歲以上，欲接種第一劑，或於9月28日前已接種第一劑者，可於即日起至11月22日中午12時前，利用「桃園市政府疫苗預約系統」預約（網址：https://reurl.cc/dxgnb6）。

鄭市長表示，桃園Covid-19疫苗截至11月16日止，共計接種279萬2,984劑，其中第一劑共183萬5,117人、涵蓋率為80.75%，完成兩劑接種共95萬7,867人，涵蓋率為42.15%。

桃園目前正進行第14期疫苗接種，分別於11月16日及22日接種莫德納疫苗、11月17及18日接種AZ疫苗；經發局長郭裕信表示，中央流行疫情指揮中心宣布自即日起，有陪侍服務的合法休閒娛樂場所，若符合防疫措施亦得申請復業，後續經發局也將和警察局合作，針對休閒娛樂場所加強聯合稽查。

此外，為確保營運均符合防疫規範，截至11月16日止，已針對按摩業、網咖、視聽歌唱類、電子遊戲場及舞場等32處休閒娛樂場加強稽查，業者均符合防疫規範。