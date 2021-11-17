週末就折！美廉社米、油、衛生紙28折起　量販超市抗漲優惠一次看

▲美廉社設置「精惠省專區」，每周從五大民生必需品中，挑選最熱銷的商品折扣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

經濟部推動賣場設置「平價專區」抗通膨，而各大量販超市也陸續推出抗漲專區，其中家樂福規劃「抗漲省更多」，有買1送1、第2件5折、自有品牌優惠等，生鮮蔬菜也有規劃；而美廉社設置「精、惠、省專區」，精選五大民生用品促銷，如米、油、衛生紙，最低28折，每逢五六日就有折扣。

經濟部12日邀請全聯、家樂福、美廉社、愛買、大潤發、楓康超市等各大賣場超市業者，談論在賣場設置「平價專區」抗漲，期望達到資訊標示透明、抑制供應商哄抬價格、讓消費者有平價優質的商品選擇⋯等多贏效果，而各大量販超市也陸續響應。

▲美廉社設置「精惠省專區」。（圖／業者提供）

美廉社「精、惠、省專區」

美廉社目前在全省門市特別設置「精、惠、省專區」幫消費者省荷包，每週會將從民生必需品中的五大類（含米類、蛋、鮮奶類、油類、衛生紙）中挑選最熱銷的商品折扣，最低28折！

11月的每週五、六、日，以限期限購的方式銷售，而本週11/19~11/21期間的「精、惠、省專區」商品，包括花東生態米，每包1.5公斤原價350元，特價198元2包，相當於28折起。另像是得意的一天葵花油，每瓶2L原價249元，特價179元；網友好評的Simple Life超柔抽取衛生紙（加量版）100抽X12包，只要99元。還有小資族的最愛，超高CP值組合總舖獅蠔油粉絲煲1包+卜蜂醃漬去骨雞腿排1包，組合價89元，即時加熱美味又方便。

美廉社除了設置精、惠、省專區，還有即期品優惠，秉持惜食不浪費的精神，店內的日配、蔬果、即期品等商品，每到下午2點後，門市人員就會開始清算保存期限只剩2日的商品，並為每一件即期品貼上降價標籤，價格最多降至6折左右。此外，每一優惠檔期的過季商品，也會規劃成一個專區出清，更成為不少小家庭、小資族的必逛區域，巷口美廉社與全民齊心抗通膨。

▲配合經濟部推動平價專區政策，家樂福規劃抗漲省更多專區。（圖／家樂福提供）



家樂福「抗漲省更多」

家樂福原先就有常態性的「特價專區」，精選多款民生用品、食品、自有品牌等商品優惠，因應檔期更換優惠內容。如今配合經濟部政策，即日起推出「抗漲省更多」專區，祭出買1送1、第2件5折、自有品牌優惠、長期穩定不漲安心價等，物超所值；甚至在生鮮蔬菜區也有設置抗漲專區，替消費者省荷包。

▲▼配合經濟部推動平價專區政策，家樂福規劃「抗漲省更多」。（圖／家樂福提供）

11/17至11/30期間，推出多款民生用品、食品等買1送1，像是無塵氏擦拭拖地兩用布、曾蒙牛麵舖系列買1送1盒、麥斯威爾3合1咖啡、鮮一杯濾掛咖啡、桂格美味三合一麥片、中興履歷無洗米、金農米履歷有身分證東部新米等，全都有「買1送1」優惠。

另外像是膳魔師不鏽鋼含蓋火鍋，原價2500元，特價990元，等於下殺4折！而會員購買CJ Bibigo切片泡菜，也享有優惠價199元（原價219元）；其他還有指定商品點數20倍送等。

▲全聯「超級週年慶」超過300項商品「買1送1、第2件5折起」。（圖／業者提供）

全聯抗漲專區

全聯福利中心各間門市也規劃抗漲專區，祭出「買1送1、買2送1、第2件5折」等優惠，依各門市陳列為主。另即日起至12/2也推出年末大檔「超級週年慶」，超過300項民生食品、用品，憑會員「買1送1、第2件5折起」。

像是安新高鈣脫脂奶粉、得意的一天國民黃金健康調合油2L、維力大炒一番（九層塔蛤蜊風味）、怡柔3層抽取衛生紙、蘇菲清新涼感超薄衛生棉、Cama caf’e濾掛咖啡、菲力寶寶超純水嬰兒濕紙巾⋯等，全都憑會員「買1送1」。

同時結合PX Pay「滿月紅利」新會制，每筆消費皆可累積，單月滿額最高可回饋達8%福利點。另每週六、日單筆每滿600元，共贈6枚Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋印花，以及全店消費單筆每滿400元，會員登錄抽100台SHARP電視（市價10,900元/台）等。下半年還有振興加碼回饋，後續也會持續推出優惠檔期。