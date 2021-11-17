全家咒術迴戰集點活動開跑　1元就可以把商品帶回家

▲現在到全家便利商店，把動漫界超高人氣的《咒術迴戰》商品帶回家！（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／台北報導

唯有咒術師與之戰鬥，才能祓除因人類負面情緒形成危害的「咒靈」，獨特世界觀設定、精彩戰鬥場面，《咒術迴戰》於2018年在日本漫畫雜誌《週刊少年Jump》推出後，隨即成為新台柱之一，虎杖是為了救伏黑而吞下咒物，而吞下特級咒物「宿儺手指」，從此捲入咒術世界中；作品隨著動畫化，不少人看過後紛紛入坑成為咒術迷，樂天豁達願意犧牲自己拯救他人的虎杖悠仁、冷靜沉著的伏黑惠、性格爽朗也很溫柔的釘崎野薔薇，以及作戰力開外掛，一句話「沒關係，我是最強的」帥炸全場的五條悟，同樣擄獲一批粉絲喜愛的「金句製造機」七海健人，倔強直率的禪院真希、只說飯糰餡料的可愛學長狗卷棘、有感情的「突然變異咒骸」貓熊，人物角色個性鮮明且台詞寫實，人氣在短時間內快速飆升。現在起快跟上動漫界的話題熱潮，到全家便利商店入手最夯的《咒術迴戰》商品炫一波！

看了《咒術迴戰》，許多人被激起熱血的追番慾望，而這部動漫大作火紅後，各種聯名獨家設計周邊也陸續推出，吸引動漫迷、咒術迷搶著收藏，即使暫時不能飛去日本大掃貨，也要費心上網尋找代購代買，但其實不用這麼辛苦，全家便利商店獲得香港羚邦代理商正式官方授權，即日起到全家便利商店以「集點＋加購價」方式，就可以輕鬆把喜愛的作品角色帶回家。為滿足廣大的粉絲們，這次全家最新集點活動以《咒術迴戰》為主題，邀請鐵粉們一起來領域展開，不管是可以背著外出到處跑、伴你上山下海的托特包與直式側背包，沖泡熱飲必備且有黑白兩色可選的馬克杯，以及清潔時隨取隨用的濕紙巾，4款搶眼的特色周邊，一拿出來就是話題焦點，在日常生活中更是實用，每一款都超欠收。

▲▼背上《咒術迴戰》限定托特包或直式側背包，不管走到哪，立刻成為全場焦點。

▲黑、白兩款馬克杯都想要？利用會員點數加價購，就能一起帶走。

▲最好入手的濕紙巾，只要20元就可以立刻擁有。

想要蒐集《咒術迴戰》全系列限定周邊嗎？11/17～12/14活動期間，到全台全家便利商店門市就能一次擁有，其中，最好入手的濕紙巾，可以直購價或滿額+1元兩種方式獲得，直接買只要花20元，或是消費200元再加1元即可；其他周邊則主要提供會員點數400點或2000點加價購，舉例來說，400點＋200元可帶走馬克杯，400點＋300元可換托特包，400點＋500元則有直式側背包，最低400點就能兌換之外，要快速達到集點目標也不難，因為消費1元可集1點，尤其每一筆消費都可以累積點數，例如早上喝杯咖啡、午餐吃個減脂便當，再來份下午茶甜點滿足口慾，一天之內迅速集滿點數，集點門檻低，不用硬湊就能拿到滿手點數。

《咒術迴戰》竄紅後話題不斷，不僅人氣高到被日本高中生票選為「沉迷的漫畫排行」排行榜第一名，動畫上架串流平台後，短短幾天也衝上台灣區排行冠軍，可說是今年必追最火熱的動漫作品。不妨先到全家參加集點活動，到時就能把帥氣的人物角色背在身上，一同帶進電影院觀賞更有fu！