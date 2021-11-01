睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品　人夫崩潰：她是真命天女

▲看A片竟看到老婆。（示意圖／記者許力方攝）



記者黃可昀／綜合報導

外出過夜想看色情片紓壓，結果竟意外看到老婆身影！一名人夫淚訴，他對老婆一見鍾情交往第1年就結婚，如今孩子也生了，夫妻倆感情仍如膠似漆，不過他先前出差意外揭發殘酷真相，竟然在色情網站「本土區」看到老婆過去拍攝的12部性愛影片，「我恨不得提起結束出差馬上衝回家，想要她給我一個解釋，不然我沒法再跟她繼續下去，我真的受不了！」

原PO在爆料公社APP匿名表示，和老婆交往初期很甜蜜，很快就認定對方是真命天女，交往第1年就結婚，第2年順利生下小孩，他自認是個幸運的男人，直到這幾天出差才發現老婆黑暗的過去。

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▲原PO得知真相難以承受。非當事人。（示意圖／pakutaso）



原PO和老婆、寶寶視訊報平安以後，獨自在飯店瀏覽色情網站，結果瞄到一個熟悉的身影神似老婆，「臉幾乎一模一樣，只是感覺比較年輕，說雙胞胎也不為過」，他接著看下去卻越看越毛，影片中女主角「胸前和大腿內側的痣跟我老婆的在同一個位置」，原PO這時才不得不相信性愛片的女主角正是老婆本人。之後原PO又在該色情網站的「本土區」找到12部老婆的影片，雖然這是年輕時拍攝的影片，但親眼目睹仍絕望到難以接受，目前尚未向老婆攤牌，趕緊PO文問網友該如何走下一步？

網友留言，「看對手是誰，如果是前任拍的，你老婆是受害人，應更疼她才是。如果是多個對手，那得考慮離婚後果。如果發現是婚後的，那看你自己了」、「如果婚前真的算了！誰沒有過去？說不定她正覺得遇到你是她最幸福的時候，過去都是個屁」、「連結直接Line給她看然後看她怎麼解釋，如果是前男友流出的就一起去報警」、「12部視頻是跟同一個男人還是不同男人的也有？」