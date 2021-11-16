百萬裝潢新家「回來變毛胚房」　工人「走錯門」拆完才想到是樓上

▲百萬裝潢被拆光光，新家變成毛胚房。（圖／翻攝現代快報）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇南京彭姓女子今年新買了一戶套房，並花了50萬元人民幣裝潢（約217萬元新台幣），但沒想到，前兩周竟有工人因「走錯門」，誤將她新家的裝潢全部拆光，已幾乎回到了「毛胚房」的狀態，令她欲哭無淚。

根據陸媒報導，彭女表示，她4日突然接到社區保全的電話，說有人主動承認，不小心走錯門，把她家的裝潢拆了，「我們一開始沒有太在意，以為只是拆了一小部分，但回到家之後，當場就震驚了。」

彭女指出，對方不只拆了一部分，而是把地板、門、門框全都拆光了，「好好的一套精裝修房，這麼一拆，除了廚房、衛生間以外，其餘部分幾乎回到了毛坯狀態。」

▼牆壁被砸破一個洞，連鋼筋都露出來。（圖／翻攝現代快報）



彭女提到，新家9月底才交付，面積大約166平方公尺（約50坪），是精裝修交付，當初購買裝修包的價格是每平方公尺3000元（約1.3萬元），精裝修總價算下來50萬元左右（約217萬元新台幣）。

從照片中可以發現，彭女家中的地板全被拆光了，大小房間一共六扇門包含門框也全被拆了，只留下一些殘存的木條與釘子，白色的牆壁上還被劃了線，上面寫著「拆」，顯然是裝修工人用來定位準備拆牆的，連主臥室衣帽間的牆體都被砸了一個大洞露出內部鋼筋。

裝修隊的工頭蘇師傅表示，事情發生在4日，自己當時昏了頭，原本是390X室，但他跑到了190X室，在拆地板、拆門時，他都沒有感覺到異常，直到拆牆壁的時候，才感覺不對勁，「我來過39樓住戶家裡，牆上原來畫了不少線，還寫了字的，但有些字突然沒有了，找不到了，我才想到，是不是走錯門了？」

▼門框也被拆下來。（圖／翻攝現代快報）



蘇師傅說，這件事讓他後悔莫及，「我幾天都沒睡好覺了，心裡難過得很。出了這事，我也沒心思繼續幹39樓的裝修了，現在只想把這件事處理好。」

蘇師傅還說，這件事情是他搞錯了，會盡力彌補，目前有兩個方案，「一個是希望恢復原狀，原來是什麼樣，我們復原起來，另外再適當補貼一點損失。第二個方案是，如果19樓業主本來就要拆除這些地板和門重新裝修，那麼他們就當是免費幹活，並且把剩餘工作也做好。」

不過，彭女與丈夫都不太滿意，還是希望先找到開發商來估價，他們表示，「什麼叫復原？這個很難定義的。比如一輛新車，你給拆成零件再組裝起來，行不行呢？」