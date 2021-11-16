家樂福、全聯「買1送1」！量販超市拼抗漲　咖啡和民生品都有

▲家樂福特價專區，精選多款商品優惠陪消費者抗漲。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／綜合報導

錯過雙11購物節免遺憾！近來紛傳泡麵等民生物品將漲價，經濟部也推動賣場設置平價專區；而量販超市力拼抗漲，包括家樂福、全聯近來都有「買1送1」，美廉社更設置「精、惠、省專區」精選民生用品促銷，最低28折。其中家樂福規劃的特價專區，明（17）日起至11/30推出多款食品、咖啡、生活用品等買1送1，讓消費者可趁勢囤一波。

▲▼家樂福特價專區拼抗漲。（圖／家樂福提供）

家樂福特價專區

家樂福常態性推出「特價專區」，精選多款民生用品、食品、自有品牌等商品優惠，因應檔期更換優惠內容。而在11/17至11/30期間，推出多款民生用品、食品等買1送1，像是無塵氏擦拭拖地兩用布、曾蒙牛麵舖系列買1送1盒、麥斯威爾3合1咖啡、鮮一杯濾掛咖啡、桂格美味三合一麥片、中興履歷無洗米、金農米履歷有身分證東部新米等，全都有「買1送1」優惠。

另外像是膳魔師不鏽鋼含蓋火鍋，原價2500元，特價990元，等於下殺4折！而會員購買CJ Bibigo切片泡菜，也享有優惠價199元（原價219元）；其他還有指定商品點數20倍送等。

▲全聯「超級週年慶」超過300項商品憑會員「買1送1、第2件5折起」。（圖／業者提供）

全聯抗漲專區

而全聯福利中心各間門市也規劃抗漲專區，祭出「買1送1、買2送1、第2件5折」等優惠，依各門市陳列為主。另即日起至12/2也推出年末大檔「超級週年慶」，超過300項民生食品、用品，憑會員「買1送1、第2件5折起」。

像是安新高鈣脫脂奶粉、得意的一天國民黃金健康調合油2L、維力大炒一番（九層塔蛤蜊風味）、怡柔3層抽取衛生紙、蘇菲清新涼感超薄衛生棉、Cama caf’e濾掛咖啡、菲力寶寶超純水嬰兒濕紙巾⋯等，全都憑會員「買1送1」。

同時結合PX Pay「滿月紅利」新會制，每筆消費皆可累積，單月滿額最高可回饋達8%福利點。另每週六、日單筆每滿600元，共贈6枚Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋印花，以及全店消費單筆每滿400元，會員登錄抽100台SHARP電視（市價10,900元/台）等。而下半年還有振興加碼回饋，標榜使用五倍券最高可把價值放大15倍，後續也會持續推出優惠檔期。全聯表示，若需配合政府成立平價專區，身為全民超市的全聯都會積極配合辦理，持續提供平價優惠商品給各位消費者。

▲美廉社設置「精惠省專區」，每周從民生必需品中的五大類（含米類、蛋、鮮奶類、油類、衛生紙），挑選最熱銷的商品折扣。（圖／業者提供）

美廉社「精、惠、省專區」

而美廉社配合經濟部平價專區，目前在全省門市特別設置「精、惠、省專區」為消費者省荷包，每週會將從民生必需品中的五大類（含米類、蛋、鮮奶類、油類、衛生紙）中挑選最熱銷的商品折扣，最低28折！

11月的每週五、六、日，以限期限購的方式銷售，而本週11/19~11/21期間的「精、惠、省專區」商品，包括花東生態米，每包1.5公斤原價350元，特價198元2包，相當於28折起！得意的一天葵花油每瓶2L原價249元，特價179元；網友好評的Simple Life超柔抽取衛生紙（加量版）100抽X12包，只要99元就可以帶回家。還有小資族的最愛，超高CP值組合總舖獅蠔油粉絲煲1包+卜蜂醃漬去骨雞腿排1包，組合價89元，即時加熱美味又方便。

美廉社除了設置精、惠、省專區，還有即期品優惠，秉持惜食不浪費的精神，店內的日配、蔬果、即期品等商品，每到下午2點後，門市人員就會開始清算保存期限只剩2日的商品，並為每一件即期品貼上降價標籤，價格最多降至6折左右。此外，每一優惠檔期的過季商品，也會規劃成一個專區出清，更成為不少小家庭、小資族的必逛區域，巷口美廉社與全民齊心抗通膨。