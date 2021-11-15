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建設公司女總座慘遭分屍！頭七破案　嫌6度判死等槍決

歐陽榕（圖）欠下鉅額債務，向盧女借款不成，竟萌生殺機。（東森新聞提供）

▲歐陽榕欠下鉅額債務，向盧女借款不成，竟萌生殺機。

圖文／鏡週刊

18年前，高雄一名男子因借錢遭拒，將長期金援他的恩人、某建設公司盧姓女總經理殺害分屍，還向盧家勒贖鉅款，警方過濾盧女的交友狀況及通聯，鎖定歐陽榕涉嫌重大，並趁他取款時將其逮捕，但歐陽榕落網後堅稱自己沒犯案，也不願供出盧女下落，直到死者頭七當天，警方提醒歐陽榕最好給盧女一個交代，否則夜晚恐遭怨靈纏身，才成功突破他的心防，替死者申冤。

行凶的男子歐陽榕曾是知名紙廠的加工處副處長，1999年因故離職，之後因投資股票失利，背負鉅額債務，同年12月，他向盧女承租店面經營咖啡店，二人因此結識。

歐陽榕勒斃盧姓女總經理後，在自家浴室將她分屍。

不過，歐陽榕的咖啡店隔年就因經營不善關門大吉，他憑著舌粲蓮花很得盧女信任與同情，深信他只是懷才不遇，還以朋友身分不定期金援數萬到十數萬元，不過，2003年案發前一個月，歐陽榕以投資名義向盧女商借鉅款遭拒，他竟恩將仇報，起了殺人勒贖的歹念。

▼盧姓女總經理長期金援歐陽榕，卻反遭恩將仇報、殺害分屍。

盧姓女總經理（圖）長期金援歐陽榕，卻反遭恩將仇報、殺害分屍。（翻攝畫面）

同年4月21日中午，盧女告訴家人與友人吃飯，出門後就失去音訊，家人當晚隨即向警方報案。隔天上午，盧女二哥接到勒贖電話，表示盧女在他手裡，要盧家準備1,200萬元贖人。經過討價還價，綁匪最後同意800萬元成交。警方過濾盧女的交往背景及通聯紀錄，認定歐陽榕涉有重嫌。趁他外出取贖金時，將他逮捕，並在他身上搜出盧女的SIM卡。

警方突破歐陽榕心防，他坦承殺害盧女，在鳥松棄屍地點，找到4袋屍塊，但其他6袋屍塊都已被垃圾車載往焚化爐焚化，最終死者無法拼湊成完整人體。承審法官皆認為歐陽榕的犯行萬惡至極，一共8次的判決中，6度判他死刑，目前仍在牢裡等待槍決。


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