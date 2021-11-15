裝百萬現金PRADA包遭竊　潤泰千金「愛自拍」揪出保全小偷

圖文／鏡週刊

尹崇恩是會計師界的清新美女，她經常自拍，並將照片分享帶臉書上，這些照片，也成她遭遇竊案後，竊嫌遭起訴的重要關鍵，警方逮捕許姓竊嫌後，許男對於尹崇恩是否真的遭竊包包及百萬現金都一再爭執，尹崇恩從平常自拍的照片中，找到她與失竊物的合照，才得以列出遺失物清單，讓檢察官據以將許男起訴。

今年農曆春節前、2月10日上午8點多，尹崇恩趕著將家中裝潢款項交給廠商，原以為住家很安全，短暫將裝有120萬元現金、iPhone XR手機、自拍相機及Anya Hindmarch皮夾等物品的黑色PRADA肩包，放在家門口鞋櫃上，轉身要拿卻不見了，嚇得她立即報警。

警方與檢察官查出是許姓保全員犯案，但許男到案後說，沒有證據顯示尹崇恩遺失的包包中有百萬現金，尹崇恩身為被害人遇此質疑雖有不悅，但為了追回失物，深知法律相關程序的尹崇恩只好自己扮起柯南，回家找證據，憑藉擔任會計師的仔細性格及法律人的嚴謹邏輯，共列出失竊物品清單25項，價值逾127萬餘元。

▼會計師界的清新美女尹崇恩遭竊百萬現金，她是潤泰集團總裁尹衍樑的掌上明珠。



尹崇恩告訴檢察官，當時家中正在裝潢，她將工程款110萬元捆起來放入紙袋，這紙袋還是知名甜點可可布朗的紅色紙袋，另有10萬元鈔票放在一個小袋子，同時出示她與廠商、設計師的LINE對話截圖，以及工程估價單與收款簽收單，證明當時她的確經常帶著大筆現金要付給相關廠商。

至於黑色PRADA肩包，尹崇恩已找不到購買記錄，因此從日常生活照中找出自己與此包同框畫面，另一個失竊物品則是價值一萬一千餘元的Anya Hindmarch藍色長皮夾，也是從生活照中找到合照相片佐證，遭竊物品中較難證明的是一台CASIO粉紅珍珠光自拍相機，因找不到與它同框的照片，只能提供相同式樣的照片給檢察官參酌。

▼美女會計師尹崇恩也是法律研究所高材生，她自行蒐證打官司要討回公道。



此外，失竊的物品還有一支iPhone XR手機及行動電源，手機外殼是紅色柴犬圖案及算盤樣式的吊飾，手機部分尹崇恩找到購買證明，行動電源則有照片為證；至於身分證及信用卡、提款卡，則是提出申請補辦的資料，證明這些物品的確已經失竊。

由於保全員否認涉案，尹崇恩為了保險起見，以保全員是在執行工作時拿走她的財物，還追加業務侵占及侵占遺失物等2項罪名，一旦成罪，不論是哪一項罪名，都有利她另以民事官司追回失竊財物，許嫌遭起訴後卻突然死亡，尹崇恩只能另以民事訴控告許男任職的皇承保全公司要求賠償。



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