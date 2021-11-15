遠百A13電梯突下墜卡死！6乘客「14樓掉到11樓」困25分鐘氣炸

▲遠百信義A13。（圖／記者黃士原攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北遠百信義A13發生電梯故障事件，有6名民眾15日中午搭乘電梯要去14樓用餐，但電梯卻突然往下墜落到11樓才停止，且業者並未報案求助警消，僅告知會請廠商修復，讓民眾氣炸。對此，消防局建議，遇到類似情況，最好還是報案處理。

據《東森新聞》報導，有6名民眾15日中午12時30分搭乘電梯要到14樓用餐，但電梯無預警下墜，直到11樓才停止。民眾在電梯內用手機錄下用對講機詢問A13的員工的畫面。受困民眾詢問，「我們需要知道廠商大概多久會到，給我們一點心理的預期」，而A13員工則回應會再跟廠商確認，讓民眾非常傻眼，直呼「所以現在除了等廠商來以外，沒有其他的解法了嗎？」

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遠百信義A13證實，15日中午的確有發生電梯故障的事件，得知消息後立刻請廠商前來維修，約5至10分鐘就趕到現場，讓6名顧客受困25分鐘。受困民眾則認為業者未報警有疑慮，向媒體反應。

對此，北市消防局表示，若有安全顧慮，建議業者還是報案求救為佳，若當下發生突發的緊急事故，警消才可以立刻救援。

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