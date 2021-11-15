陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

▲大陸第3季經濟增速放緩。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家統計局發言人付凌暉15日表示，受到第3季疫情、汛情等因素的衝擊，經濟增速有所放緩，同時國際大宗商品價格的上漲帶來輸入性影響和部分能源、原材料產品的供給偏緊，造成工業生產者出廠價格漲幅擴大，似乎出現了停滯性通貨膨脹的表象，但這種情況是受短期衝擊因素造成，是一種階段性的狀況。

付凌暉指出，從經濟增長來看，隨著制約經濟的短期因素的逐步減弱，經濟恢復態勢是在逐步顯現，「從10月份主要指標情況來看，生產和需求主要指標的兩年平均增速，多數是有所回升的。同時，市場保供穩價的力度在加大，部分能源產品供給偏緊的狀況也在逐步得到改善，這些都有利於經濟的穩定增長。」

付凌暉提到，從物價情況來看，儘管國際能源價格上漲帶來的輸入性影響還在持續，但是國內各方面加大增產增供的力度，增加對企業財政和金融的支持力度，這些都有利於降低生產價格上漲的壓力，減輕PPI向CPI傳導，「同時，從居民消費價格來看，目前整體漲幅還是比較溫和的，10月份同比上漲1.5%，核心CPI上漲1.3%。」

付凌暉強調，下階段，糧食生產有望再獲豐收，生豬產能目前總體上恢復，豬肉價格同比還在下降，將拉低CPI的漲幅。同時，從工業和服務業供給的整體情況來看，市場供應還比較充足，CPI不具備大幅上漲的基礎，「綜合這些情況來看，經濟有望繼續穩定恢復，居民消費價格仍將保持溫和上漲的態勢。」

付凌暉還還說，對於近期由於大宗商品價格上漲帶來企業成本上升、實體經濟困難增多的問題，還是要高度重視，做好保供穩價的工作，積極助企紓困，促進經濟運行保持在合理區間。