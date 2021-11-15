　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

▲▼山東威海新能源車製造工廠。（圖／CFP）

▲大陸第3季經濟增速放緩。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家統計局發言人付凌暉15日表示，受到第3季疫情、汛情等因素的衝擊，經濟增速有所放緩，同時國際大宗商品價格的上漲帶來輸入性影響和部分能源、原材料產品的供給偏緊，造成工業生產者出廠價格漲幅擴大，似乎出現了停滯性通貨膨脹的表象，但這種情況是受短期衝擊因素造成，是一種階段性的狀況。

付凌暉指出，從經濟增長來看，隨著制約經濟的短期因素的逐步減弱，經濟恢復態勢是在逐步顯現，「從10月份主要指標情況來看，生產和需求主要指標的兩年平均增速，多數是有所回升的。同時，市場保供穩價的力度在加大，部分能源產品供給偏緊的狀況也在逐步得到改善，這些都有利於經濟的穩定增長。」

▲▼肉工廠,屠宰場,肉品加工,肉塊,牛肉,生肉,絞肉。（圖／CFP）

付凌暉提到，從物價情況來看，儘管國際能源價格上漲帶來的輸入性影響還在持續，但是國內各方面加大增產增供的力度，增加對企業財政和金融的支持力度，這些都有利於降低生產價格上漲的壓力，減輕PPI向CPI傳導，「同時，從居民消費價格來看，目前整體漲幅還是比較溫和的，10月份同比上漲1.5%，核心CPI上漲1.3%。」

付凌暉強調，下階段，糧食生產有望再獲豐收，生豬產能目前總體上恢復，豬肉價格同比還在下降，將拉低CPI的漲幅。同時，從工業和服務業供給的整體情況來看，市場供應還比較充足，CPI不具備大幅上漲的基礎，「綜合這些情況來看，經濟有望繼續穩定恢復，居民消費價格仍將保持溫和上漲的態勢。」

付凌暉還還說，對於近期由於大宗商品價格上漲帶來企業成本上升、實體經濟困難增多的問題，還是要高度重視，做好保供穩價的工作，積極助企紓困，促進經濟運行保持在合理區間。

▲華為海思工廠,芯片。（圖／CFP）

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
李明依開頸椎「多花23萬」怒槓健保署　院方打臉
爆紅法鬥「身體抖2下去世」　姐淚：連叫都沒有
滴妹被抓包「開箱盜版商品」！　道歉認了
台中4煞狂砸賓士！跳車頂全景天窗猛敲　網驚：全民瘋球棒
快訊／高雄國賓將熄燈！　確定重建新大樓
陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答
台中服飾店遭砸潑漆！　單親媽哭求：誰來保護我們
祖孫遭輾斃！爸替1歲女兒蓋衣物「遮破碎身軀」　最後一面鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

香港導盲拉拉「被丟下鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：在訓練狗狗

北交所首日10支新股大漲　餘股多數下跌...德瑞鋰電漲18.23%居首

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

陸PPI與CPI剪刀差再擴大　統計局：保供穩價措施效果逐步顯現

陸自然資源部：研究「兩岸融合發展重大交通設施」納入規劃

5歲男童罹白血病「治療超痛苦」　笑問媽媽：死了是什麼樣子？

1杯110元！　陸「高鐵奶茶」日售3000杯...網吐槽：口感一般

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

陸統計局：停滯性通膨是「表象」　受短期衝擊因素所造成

陸外交部記者會「台灣成提問熱點」　發言人連3答：堅持一中原則

習拜視訊會16日上午登場　陸外交部：討論中美關係未來戰略性問題

香港導盲拉拉「被丟下鐵軌」引眾怒！導盲犬服務中心：在訓練狗狗

北交所首日10支新股大漲　餘股多數下跌...德瑞鋰電漲18.23%居首

39歲保全捅死賓士車主…殺人後怒喊「有輛車了不起」　衝突影片曝

陸PPI與CPI剪刀差再擴大　統計局：保供穩價措施效果逐步顯現

陸自然資源部：研究「兩岸融合發展重大交通設施」納入規劃

5歲男童罹白血病「治療超痛苦」　笑問媽媽：死了是什麼樣子？

1杯110元！　陸「高鐵奶茶」日售3000杯...網吐槽：口感一般

高雄國賓攜手大陸建設推動改建　打造飯店式豪宅國際級新地標

林益全同額競選最佳DH　就看林泓育、周思齊有無達標

陳庭妮為戲忍痛送走愛犬　「淚灑錄音室」曝電影幕後辛酸

國中軟聯／舅舅邱辰是偶像　龜山李誠軒心臟變大顆

女嘉賓《RM》錄一半哮喘發作「中斷錄影」！劉在錫：拍攝前狀況不好

元宇宙、電動車成台股新主流！專家：攻萬九非難事　護國三山將發威

史詩級崩盤來了！傳奇投資人怒轟聯準會：對通膨裝瞎

天使哈士奇排隊等刷牙　見同伴離開「自動遞補」媽笑：你刷過了

中信盃黑豹旗／磐石左投林保佑對西苑2K最速127　可惜抽筋退場

日月光獲道瓊永續指數半導體業最高分　連續六年同產業分數第一

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

大陸熱門新聞

好兄弟突病危！9男「花光存款」讓他治療

「相戀10年陪你結婚」伴郎揭驚人真相

19歲嫩妹遭外送員殘忍殺害！竟因一杯奶茶

羊肉店老闆偷「加料」！3客人被驗出吸毒反應

尪死在小三家　人妻甩公公一巴掌

19歲正妹遭外送員割喉亡！起因竟是一杯奶茶

直播主「試睡凶宅」24小時後拍賣 每坪20.65萬引5萬人圍觀仍流標

18歲網紅每天健身吃20顆雞蛋　雙腿硬梆梆嚇就醫原因曝

外送員不爽餐點送進社區　一路當球踢

北京證交所今開市！首日81支股票可交易

外交部記者會台灣成熱點　發言人連3答：堅持一中原則

亡妻屍骨被盜走　警一查已配冥婚他崩潰

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

在家做飯鐵鍋炒出龍捲風　網：小當家是你

更多熱門

相關新聞

剪刀差拉大　通膨刺股市敏感神經

剪刀差拉大　通膨刺股市敏感神經

美中兩國都公布10月的CPI及PPI數據，美國10月CPI是6.2%，PPI是8.6%，剪刀差是2.4；中國10月CPI是1.5%，PPI是13.5%，剪刀差上升至12，相較於9月的CPI0.7%，算倍增，青菜價格上漲16.6%，汽柴油大漲30%，而PPI更是從10.7跳到13.5；相較於美國的CPI從5.4上升至6.2，PPI維持在8.6%，可看出通膨維持在高檔。

央行總裁楊金龍：美國明年6月升息機率五五波　台灣跟進看三條件

央行總裁楊金龍：美國明年6月升息機率五五波　台灣跟進看三條件

複製北捷宅增值模式　內行人默默卡位這一區

複製北捷宅增值模式　內行人默默卡位這一區

大陸工程跨出雙北蓋房　台南首案飆上4字頭

大陸工程跨出雙北蓋房　台南首案飆上4字頭

經長拋賣場設平價專區　他酸：怎不設房屋平價專區？

經長拋賣場設平價專區　他酸：怎不設房屋平價專區？

關鍵字：

統計局停滯性通膨通膨表象

讀者迴響

熱門新聞

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

即／北市砂石車撞機車！　騎士、乘客遭輾斃

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面