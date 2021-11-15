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陸PPI與CPI剪刀差再擴大　統計局：保供穩價措施效果逐步顯現

▲▼煤炭。（示意圖／CFP）

▲大陸全力增產後，煤炭價格近期明顯下降。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據大陸國家統計局最新數據，大陸10月份CPI及PPI漲幅均有所擴大，其中CPI同比上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.8個百分點、PPI同比上漲13.5%，漲幅比上月擴大2.8個百分點，PPI與CPI的「剪刀差」更達到12個百分點，比上月增加2個百分點。對此，統計局發言人付凌暉表示，從漲幅擴大情況看，主要還是由於PPI漲幅擴大，帶來CPI和PPI的差距在擴大。

付凌暉提到，從PPI的總體情況看，PPI上漲主要還是由於生產資料價格，特別是上游行業價格上漲帶來的。10月份，PPI中的生產資料價格同比上漲17.9%，影響PPI上漲了13.36個百分點，佔整個PPI漲幅達到99%。其中，採掘業、原材料工業價格分別上漲了66.5%和25.7%，漲幅明顯高於中下游的加工工業和生活資料價格的漲幅。

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

付凌暉說，從影響因素看，PPI漲幅擴大主要有兩方面的因素，一是國際大宗商品價格上漲帶來的輸入性影響。近期，國際能源供求比較緊張，價格持續上漲。10月份，國際能源價格環比上漲了16.1%，影響國內相關的石化行業價格上漲。

付凌暉還說，10月份，PPI中的石油煤炭及其他燃料加工業同比上漲53%，化學原料和化學製品製造業價格上漲31.5%。二是國內煤炭、金屬部分行業供給偏緊帶來的影響。10月份，PPI中的煤炭開采和洗選業價格同比上漲103.7%，鋼鐵價格上漲39.9%。

付凌暉強調，面對國際大宗商品價格上漲和國內部分行業供給偏緊的狀況，相關部門出台了一系列措施，加大市場保供穩價力度。目前來看，效果也是在逐步顯現，主要能源產品供給也在增加，價格情況有所改善，「從10月下旬和11月上旬流通領域價格情況來看，煤炭價格環比出現了比較明顯的下降。」

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