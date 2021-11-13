大手牽小手幸福齊步走　新樓醫院健走嘉年華熱鬧登場

▲台南新樓醫院社區健康中心、衛國社區發展協會共同舉辦「大手牽小手，幸福齊步走」健走嘉年華活動，台南市長黃偉哲到場勉勵，場面熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南新樓醫院社區健康中心、衛國社區發展協會共同舉辦的「大手牽小手，幸福齊步走」健走嘉年華活動，13日上午在東區平實公園展開，參加民眾約600人，台南市長黃偉哲到場勉勵，場面熱鬧。

新樓醫院副院長周立平表示，為倡導全方位身心健康，希望透過健走活動，鼓勵民眾走出戶外、建立運動好習慣，並呼籲年輕人多關心與陪伴家中長者，有空一起出來走走，不僅落實運動好習慣，也增進親代間的情誼。

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活動也邀請到台南市衛生局陳淑娟主秘、東區顏能通區長、還有立委陳亭妃與多位市議員到場共襄盛舉，他們都一致強調東區雖然人口稠密交通繁忙，但經過妥善規劃，還是提供了很多公園和空間，適合運動及健走，歡迎大家多加利用。

一開始由新樓醫院帶領活力健康操，並向民眾宣導暖身後再運動可避免拉傷；活動中還安排有舞台表演、摸彩，以及各種健康篩檢闖關，包括：肌力檢測、血糖檢測、失智症宣導及親子闖關DIY手作等，內容豐富多元，期望藉此培養民眾自主健康管理的觀念；現場氣氛熱絡，大家都很期待經常有這類活動。