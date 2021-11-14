無照酒駕撞死夫妻檔！肇事男還作勢打人：不然是想怎樣？

記者吳世龍、林冠吟／高雄報導

高雄大寮13日發生酒駕車禍事件！20歲的黃姓男子夜唱結束後準備要和同事一起返家，卻在途中高速闖紅燈撞上一台雙載機車，導致機車上的夫婦當場噴飛死亡，事後黃男被發現無照駕駛還酒駕，酒精濃度高達0.41毫克，讓家屬相當氣憤，而死者家屬也控訴黃男等人相當惡劣，不但反嗆他們「不然是想怎樣？」，還下車作勢打人，企圖將責任賴給同車的同事，讓死者兒子怒批，「他們真的很可惡，這種人不能緩刑。」

▲高雄市大寮發生一起死亡車禍，肇事的黃姓男子事後被發現其不但酒駕還無照駕駛。（圖／記者吳奕靖翻攝）



陳姓夫妻檔13日凌晨騎車出遊，不料在行經大寮區翁園、光明路口時，被無照酒駕的黃姓男子高速闖紅燈撞上，2人當場噴飛慘死，機車在地上拉出一條長長的火光線，畫面相當駭人。警消獲報到場後，黃男還一度向警方辯稱車子不是他開的，試圖想將責任撇清，不過謊言很快就被戳破，黃男事後才指出「醉到不知道怎麼撞的」。

陳姓死者的姊姊也怒批，接到車禍消息後她大弟第一時間趕往現場，沒想到肇事的黃姓男子撞死人後態度非常囂張，還一度下車想要打人，詢問他們是誰開車的，黃男竟怒嗆他們「不然是想怎樣」，讓家屬相當氣憤。陳男姊姊哽咽表示，沒想到竟然一次就帶走兩個，夫妻2人育有一雙兒女，兒女也都還在讀書沒有出過社會，兒子月底才要等警專放榜，怒批肇事的黃男「真的很惡質」。

▲陳姓夫妻檔被高速闖紅燈黃男撞上，當場噴飛慘死。（圖／記者吳奕靖翻攝）



▲死者姐姐哽咽表示，肇事黃男真的很可惡，第一時間她大弟趕往現場，黃男竟然還下車作勢要打人。（圖／民眾提供）

而陳姓夫妻檔的兒子受訪時則對媒體表示，當時是接到親戚通知才知道，肇事的黃男相當可惡，現在只希望法官不要判緩刑，直言「這種人不能緩刑」。

▲死者兒子現在只希望法官能不要給肇事的2人緩刑。（圖／民眾提供）

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