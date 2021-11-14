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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王惠美助女孩蓋超美純白咖啡屋　獨門秘招吸引青年返彰創業

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者吳世龍攝）

▲純白色玻璃蛋糕屋「沐光樹」是彰化熱門拍照打卡點，亦是縣府勞工處輔導補助年輕人圓夢的成果。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者游瓊華、吳世龍、唐詠絮／彰化報導

11月中旬，台灣終於出現久違的涼意，《東森新媒體ETtoday》搭車來到彰化的小巷弄，一棟純白色玻璃建築屋映入眼簾，一旁還有大片草地，周圍是一棵棵帶著冬意的樹木，冬日黃昏陽光灑下，讓人有種幸福感。這是我們約訪彰化縣長王惠美的地點「沐光樹」，原以為採訪地點會是枯燥辦公室或會場的我們，頓時眼睛亮了起來。

上網一查才知道，位在秀水鄉的「沐光樹」是彰化熱門拍照打卡點，採訪開始，我們忍不住問，為何縣長選這裡採訪，難道是要攝影大哥幫忙拍網美照？

▲彰化縣長王惠美重視青年議題。（圖／記者吳世龍攝）

▲沐光樹內的蛋糕運用彰化當地食材，老闆陳玟穎一方面圓夢，一方面也回饋家鄉。

王惠美聽完也忍不住笑了出來，她解釋沐光樹是彰化縣勞工處輔導補助開設的蛋糕店，老闆陳玟穎原就讀清華大學，卻因眼睛黃斑部病變導致視力減損，無法往高科技發展，在縣府鼓勵，加上彰化「身心障礙者創業支持計畫」補助，回到家鄉開設蛋糕店，店內全部都是用在地食材，包括八卦山的龍眼蜜、埤頭鄉的雞蛋，一方面圓夢，一方面也回饋家鄉。

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者吳世龍攝）

▲年輕人離開彰化往南北漂泊比例很高，這是王惠美一直想解決的問題。

年輕人離開彰化往南北漂泊比例很高，這是王惠美一直想解決的問題，她提到，如何把年輕人留在彰化就很重要，感謝彰化縣議會支持創業基金，讓年輕人好好創業，沐光樹就是第一個成功案例，如此漂亮的咖啡廳，對年輕人來說是很勵志的故事。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲封測大廠矽品投資彰化二林中科園區，預計六到八年投資800億元，創造7500 個工作機會 。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美坦言，上任後在青年區塊用了很大力量，除了創業基金，還有青年住宅、創業三伏貼，不僅給獎金，也給輔導，解決年輕人創業問題；不僅協助創業，縣府也營造好的就業機會、不斷招商，封測大廠矽品就是最好例子，矽品被彰化縣政府感動，決定投資二林中科園區，預計六到八年投資800億元，創造7500 個工作機會。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲王惠美設置非營利幼兒園，讓年輕人願意留在彰化、快樂結婚，再好好把孩子養大。（圖／彰化縣政府提供）

工作問題解決，教育、教養問題也幫年輕人想到，王惠美說，彰化縣政府除了推生一胎給3萬之外，也努力設置平價、高質感的育嬰中心、幼稚園，例如非營利幼稚園從上任初期的3、4家到現在20多家；過去彰化縣沒有半間公立育嬰中心，但在她推動下，未來2年彰化縣10個鄉鎮都有公立育嬰中心，讓年輕人願意留在這裡、快樂結婚，再好好把孩子養大，也能孝順父母。

除了政策面，身為媽媽的王惠美還有一個絕招，讓年輕人願意留在彰化！王惠美說，從擔任立委開始就常去軍中探望役男，跟他們聊工作、聊未來藍圖，讓他們知道縣府的青年政策，「年輕朋友到軍中前10天最不適應，看到我們，會讓役男覺得有靠山，用媽媽的心情跟他們叮嚀 讓他們更有方向，不必擔心，能安穩地把役期服完。」

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者吳世龍攝）

▲彰化縣長王惠美感謝前台灣省主席邱創煥的女兒、也是現任東森新媒體執行董事邱佩琳，以「邱創煥文教基金會」名義捐贈父親曾執教的西南沿海偏鄉大城與西港國小每年10萬元獎助學金。

採訪這天，前台灣省主席邱創煥的女兒、也是現任東森新媒體執行董事邱佩琳，剛好到父親執教的西南沿海偏鄉大城與西港國小，以「邱創煥文教基金會」名義捐贈學校每年10萬元獎助學金，捐贈活動結束後，邱佩琳也來到沐光樹與王惠美會面。王惠美聽聞不斷表達感謝，也提到邱創煥出生彰化，是彰化之光，邱創煥文教基金會之前已捐出100萬獎學金給彰化舉重好手黃宜甄，如此疼惜彰化縣的孩子們，讓縣府相當感動。

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者吳世龍攝）

▲彰化縣長王惠美與東森新媒體執行董事邱佩琳。

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王惠美沐光樹青創

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