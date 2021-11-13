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吳淡如、林美秀聯手合拍女女版《倩女幽魂》用電影規格拍廣告

▲▼ 吳淡如、林美秀代言女王業績飆2億　電影規格拍廣告 。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

宜蘭同鄉的吳淡如、林美秀堪稱廣告代言的票房保證；今年兩人首度合體代言石墨烯塑崩褲，短短半年不到，就大賣十多萬條，是下半年超高人氣的新品，甚至帶起一波「石墨烯概念股」話題。今年冬天，品牌又推出進化版的「第二代超導石墨烯毯被」，兩大天后再度合體，廣告片以電影規格拍攝，十分吸睛。

吳淡如扮寧采臣 林美秀飾小倩
廣告創意 展現石墨烯毯被功能

這次電視廣告、兩人戲魂大爆發，吳淡如扮寧采臣、林美秀飾小倩，詮釋兩人在蘭若寺相遇情節；廣告中，小倩在蘭若寺受天寒所苦、寧采臣大方出借「寶被」石墨烯毯被的橋段，也藉此帶出「PP超導石墨烯毯被」的超強抗寒功能。

▲▼ 吳淡如、林美秀聯手合拍女女版《倩女幽魂》用電影規格拍廣告 。（圖／品牌提供）

▲吳淡如扮寧采臣、林美秀飾小倩，廣告創意展現「石墨烯毯被」功能。【官網優惠組】

林美秀、吳淡如代言變鐵粉
大推超導石墨烯毯被好處多

代言塑崩褲之後，林美秀也被圈粉成為「石墨烯控」；林美秀分享：「我工作忙、壓力大的時候，躺在床上常常覺得怎麼躺都不舒服，這裡酸、那裡痛，翻來翻去睡不著。自從用了PP超導石墨烯毯被後，真的可以感受到它的威力，每天都可以安穩的一覺到天亮!」吳淡如也用經濟學的角度分析：「PP超導石墨烯毯被，像是天然暖爐，蓄熱升溫不需要插電、蓋在身上就能馬上升溫，不但安全、還能幫你省下電費的帳單。」

石墨烯不一樣！低階石墨烯被 水洗後就無效

因為兩大天后的代言，讓石墨烯成為超夯的人氣產品，今天冬季就有數十家品牌推出相關產品，可說戰況激烈；擁有二十多年織品經驗的老手提醒消費者：目前傳統的石墨烯棉被因為技術問題，石墨烯放入洗衣機清洗之後，就會大量流失，失去原本功效，變成一條普通的棉被；目前只有PP「第二代超導石墨烯毯被」克服技術障礙，運用獨家「剝離法」製作，讓石墨烯永久嵌入棉布纖維中，不會因為水洗而流失，效果永久有效，選購時，千萬不要因為貪便宜，買到一條完全沒有效果的普通棉被。

▲▼石墨烯不一樣！低階石墨烯被 水洗後就無效 。（圖／品牌）
▲PP「第二代超導石墨烯毯被」運用獨家「剝離法」製作，讓石墨烯永久嵌入棉布纖維中。【EHS 東森購物報款組】

石墨烯棉被加入「超導布」 效果差很大！

另外，專家也提醒：石墨烯棉被的效果好壞也可以從有沒有加入「超導布」分辨；沒有加入超導布的石墨烯棉被，蓄熱升溫的效果差，循環力也遠遠不及超導石墨烯毯被；因此消費者在選購的時候，應該是以效果導向為主，不要被低價混淆，千萬不要以為石墨烯棉被的效果都一樣。

▲▼ 吳淡如、林美秀聯手合拍女女版《倩女幽魂》用電影規格拍廣告 。（圖／品牌提供）

▲消費者在選購的時候，要以效果導向為主，不要被低價混淆，不要以為石墨烯棉被的效果都一樣。【PC購物 石墨烯超導被入門組】

林美秀＆吳淡如合體雙代言
禦寒神物「超導石墨烯毯被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj74b
●EHS 東森購物爆款組：https://chshop.work/fmsMQ
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