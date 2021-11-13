「柯賜海分身」沉寂多年貪賭賠百萬　林裕文投身公益找到新方向

▲林裕文坦言，在事業巔峰時曾陷入簽賭，慘賠上百萬。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

「馬英九還我牛！」這句經典的台詞出自抗議天王柯賜海，近期他卻被媒體披露，深受帕金森氏症所苦的他失去當年光彩，窮困淪落到睡在公共浴室，當年模仿他走紅的演員林裕文坦言，正是靠著他，一路爬上演藝事業巔峰，但也因此沉淪簽賭，曾慘賠百萬。隨著柯賜海的淡出，演出機會大減，卻正好給自己回首過去的機會，藉著公益表演找回人生方向。

林裕文提到，當兵退伍後，因為想要接近喜歡的藝人，成為追星族，與梅艷芳、張學友、舒淇等名星合照都會覺得很爽，於是開始踏入演藝圈，從綜藝節目「台灣紅不讓」的整人專家做起，在路邊整路人搞笑，還當起節目的跑龍套演員，直到2002年抗議天王柯賜海開始爆紅之後，林裕文逐漸以模仿柯賜海慢慢踏向演藝生涯的巔峰。

▲林裕文搜羅曾經演出過的照片、報導。（圖／記者游宗樺攝）

林裕文透露，2002到2004年柯賜海當紅的時候，幾乎每個月都滿場演出，月收入至少高達8萬元。但高收入之下，林裕文也漸漸被演藝圈的大染缸影響，開始接觸職棒、職籃賭博，一次豪砸數10萬元，只是為了在球板中賺得快財，甚至一度染上賭癮，差點被黑道擄走，驚心動魄的經歷讓林裕文永生難忘，數年下來也賠掉上百萬，爆紅賺來的錢都不夠賠。

當年以柯賜海的形象，上遍各大綜藝節目，甚至在台灣霹靂火都尬上一角，但是當2006年柯賜海淡出螢光幕，卸掉柯賜海的替身面具，林裕文回歸到演出機會有一天沒一天的現實，連想當臨演客串無台詞的路人甲，還會被「你太常上電視了！」的理由換掉，為了維持生活，只好當牙醫助理、廣告工人跟在早餐店打工賺錢。

▲林裕文近年投身公益表演，為小朋友演出。（圖／林裕文提供）

林裕文坦承，自己過去就是人太好，只要有人借錢就會借，遇到拉保險也來者不拒，曾借2萬元給認識才2天的女生，想再度打給對方時，電話卻變空號。連撿到5000元都送到警局的他，誤交損友害他人生陷入低谷，「賺錢都賺到別人口袋」，滿心的委屈只能往心裡吞。

直到8年前，林裕文接觸到舞台劇，花了一段時間適應、調整，將電視上的表演方法轉化為舞台演出，陸續與紙風車、屏風劇團、蘋果劇團等知名團體合作，出演不少公益性質的舞台劇，向大眾推廣動保、環保或是反家暴、反賭博的議題，同時透過劇中的角色，省思曾經走偏的過去。

▲柯賜海近期被媒體披露，在陽明山上以車為家。（圖／記者黃彥傑攝）

林裕文說，過去曾和多數人一樣，每天在忙碌中渡過，但當回歸平淡後，才驚覺還沒為社會作出貢獻，當投入公益演出後，讓台下的小朋友能發自內心學習新的事物，自己心中也成就滿滿，直言「公益改變了我的人生觀」。對於近日傳出健康欠佳的柯賜海本人，林裕文笑說，自己願意當他的替身，幫他傳達他想表達的意念。