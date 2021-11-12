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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平「罷昶」錯假率近30％　綠營怒嗆：丟臉！應停止不正當罷免

▲中選會人事同意權之行使，林昶佐前往投票。（圖／記者林敬旻攝）

▲無黨籍立委林昶佐。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

台北市議員鍾小平日前與領銜人鄭大平共同發起罷免無黨籍立委林昶佐，近日傳出中選會回覆罷免團體，二階連署中，錯假率將近30%、錯假張數高達9431張，因此未達通過門檻。對此，民進黨議員接連發聲怒轟罷免團體，丟盡中正萬華的臉，缺乏正當性的罷免應該馬上停止。

民進黨議員吳沛憶在臉書上指出，與王浩宇、黃捷、陳柏惟的罷免案相比，第一階段連署錯假率，王浩宇是8.24%，黃捷是9.92%，陳柏惟是14.07%，而罷免林昶佐的錯假率竟然高達19.57%，被造假最多。

吳沛憶指出，第二階段錯假率，王浩宇是14.33%，黃捷是26.83%，陳柏惟是15.87%，林昶佐的錯假率高達29.89%，又被造假最多，「平均10份連署書中有3份是假資料，這就是鍾小平喊那麼大聲的民意嗎？」

劉耀仁也說，戶政事務所其實無法進行專業核對筆跡，也沒有做全面的聯絡核對，只是用抽樣、最寬鬆的核對，就已經可以抓到這麼高比例的作弊。

他說，在地人都很納悶，明明罷免連署站沒看到什麼人去連署，為什麼鍾小平卻還是可以送出這些連署書？原來就是這樣來的！難怪他在地方一直聽到很多不正當手段取得連署書的風聲，搞這種遠超過別人的史上超高作弊率的罷免，真的丟盡中正萬華的臉，這種缺乏正當性的罷免應該馬上停止。

周威佑則呼籲鍾小平，「別害萬華背負作弊的污名！」他並細數過去鍾小平曾在新聞節目說新北的疫情是萬華拖累、萬華幾百個小姐疫情爆發跑回中南部，意指全國的疫情都是萬華害的，以及數落萬華是三流地方、「轉角遇到雞」，甚至帶媒體來萬華拍確診病患的社區，加深外界對萬華的恐慌。

他說，鍾小平一再的害萬華背負污名，如今又有錯假罷免連署，「請鍾小平不要繼續讓中正萬華丟臉」，還要背負作弊的污名。

吳沛憶更進一步提到，鍾小平一直栽贓林昶佐沒有幫萬華，但是她一直都有和林昶佐、其他議員、在地里長及商家團體合作，反而鍾在台北市議會總質詢批評林昶佐，結果被副市長黃珊珊澄清林昶佐也有幫忙環南市場爭取疫苗。

劉耀仁也說，鍾小平提出的罷免原因早被一一駁斥，如環南市場正是他和林昶佐合作處理陳情案，而鍾掛在嘴邊的「林昶佐對陳時中鞠躬哈腰」，事實上是林昶佐在基層對不分黨派的政治人物，「包括你鍾小平」，都是以禮相待。

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