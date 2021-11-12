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他狂諷美國選舉是「金錢遊戲」　拉票受寵、選後冷落不是真民主

▲▼中共六中全會、習近平、第三份歷史決議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲習近平親自把「全過程民主」命題寫進這次六中全會文件 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）‌

記者任以芳／北京報導

中共中央今（12日）上午十點召開中外記者會，說明本屆六中全會討論重點。談到大陸在政治建設，提出積極發展全過程人民民主與西方的不同？中央政策研究室主任江金權表示，「照抄、照搬他國政治制度行不通。」並且大力批評美國民主政治是有錢人「金錢遊戲」不是真正民主，競選口號講的天花亂墜，競選後毫無發言權，拉票時受寵、選舉後民眾被冷落。

中共第十九屆六中全會公報內容昨特別指出，習近平將「全過程民主」命題親自寫進這次全會文件。內文指出，黨的十八大以來，「在政治建設上，積極發展全過程人民民主，我國社會主義民主政治制度化、規範化、程序化全面推進，中國特色社會主義政治制度優越性得到更好發揮，生動活潑、安定團結的政治局面得到鞏固和發展。」

針對上述內容，有港媒提問指出，「西方向來是以黨派制衡，全民投票來檢驗民主，大陸提出的全過程人民民主是如何檢驗其中的民主含量？‌‌」中央政策研究室主任江金權首先回應，「照抄、照搬他國政治制度行不通，甚至會把國家前途命運葬送掉。」

▲▼▲▼2021.11.12 中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉，中央政策研究室主任江金權，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀，中央黨史和文獻研究院院長曲青山介紹黨的十九屆六中全會精神，並答記者問。發佈會由中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟主持。 。（圖／翻攝 央視）。（圖／翻攝 新華社）

▲中央政策研究室主任江金權，狂批西方民主制度。（圖／翻攝 新華社）

江金權指出民主不是西方國家的專利，更不能由西方國家來定義，來自說自話。民主的本意是人民當家作主。一些西方國家所引以為傲的選舉民主，實際上是資本支配的選舉，是資本集團的遊戲，是有錢人的「民主」，不是真民主。

他說，世界上民主多彩豐富不是千篇一律，制度、形式大不相同，不能以單一眼光來看待。哪個國家的民主好、哪個國家的民主不好，各國人民有直接的感受，最有發言權，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。

江金權表示，有一些西方國家民主呈現「空心化」亂象，連本國人民都越來越不滿，卻肆意把自己所謂民主模式強加給別國，造成「水土不服」，給相關國家人民造成深重災難和痛苦，世界人民已經看得越來越清楚了。

江金權進一步舉例，上個月31日《美國廣播公司》公佈最新民調，全球57%的受訪者、美國72%的受訪者認為美國不是民主的良好樣板。另一項民意調查顯示，超過81%的美國民眾對美國民主表示擔憂。另外，江同時指出近期大陸民調，民眾對共產黨和政府的滿意度分別為95%和98%。

▲▼▲▼2021.11.12 中央宣傳部分管日常工作的副部長王曉暉，中央政策研究室主任江金權，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀，中央黨史和文獻研究院院長曲青山介紹黨的十九屆六中全會精神，並答記者問。發佈會由中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟主持。 。（圖／翻攝 央視）。（圖／翻攝 新華社）

▲六中全會這場記者會，強化中國式民主「優於」西方制度。（圖／翻攝 新華社）

談到美國將於下月召集民主峰會，江金權說，「美國企圖重振西方民主，在西方國家民主問題堆積如山的背景下召開這次峰會，簡直是一個莫大的諷刺，目的無非是要打壓他國、分裂世界，把世界劃分成兩個陣營或者多個陣營，結果只能是越描越黑。」

江金權諷刺，民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民需要解決的問題的。如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主。

最後，他強調，中國共產黨和中國人民始終保持清醒頭腦，歡迎一切有益的建議和善意的批評，絕不接受「教師爺」般頤指氣使地說教。中國人民有著高度的政治制度自信，根本原因就在於我國全過程人民民主是民主含量高、民主成色足、深受中國人民歡迎的民主，這才是真正的人民民主。

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