雞排妹與陳沂勾纏3月終結篇！直播中被公開電話　她怒告結果出爐

▲「雞排妹」鄭家純不滿網紅陳沂在直播上公布她的手機號碼，提告違反個資。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純、陳沂）

記者黃宥寧／台北報導

「雞排妹」鄭家純與網紅陳沂5月間同框直播，過程中陳沂因不滿雞排妹深夜打電話對質，竟在直播中不斷復誦雞排妹電話號碼「0972...」雞排妹制止打斷並提醒她網友會截圖，法律系畢業陳沂反問「個資的意思是什麼妳知道嗎？」雞排妹不滿隱私被曝光，對陳沂提告違反《個人資料保護法》。士林地檢署偵結，認雞排妹並無因被公布電話號碼造成損害，陳沂獲不起訴處分。

整起事情發生在今年5月，雞排妹遭陳沂「追著打」更在3個月內被頻繁在臉書上tag約50次進行批評，她認為明明2人有電話及LINE，為何不直接開門見山將話說清楚，便在5月8日凌晨打電話給陳沂，卻遭陳沂以半夜騷擾為由拒絕接聽。

▼雞排妹直接表示自己有2支手機。（圖／翻攝鄭家純臉書）

5月8日陳沂開直播邀請雞排妹加入，吸引1.5萬名人觀看，陳沂直播上直接嗆雞排妹「我根本不知道妳的電話號碼，我只知道0977...一直打給我」在直播上完整講出雞排妹電話號碼，雞排妹也淡定表示「我不介意妳把我的電話號碼公布出來，但是妳應該介意我把妳的電話公布出來」接著念出「0955...」讓陳沂當場尖叫打斷，而9日晚間雞排妹在粉專PO出一張16進位的網頁顏色截圖說，「我猜想她現在的氣場，會是這色吧」。

▲▼陳沂先講出雞排妹手機號碼，雞排妹以「色調編號」神反制。（圖／翻攝鄭家純臉書）

事後雙方都告彼此違反個人資料保護法，日前，雞排妹穿著斜肩微性感上衣出庭，被問到是否要和解？雞排妹態度軟化表示「可以啊！但陳沂要撤告」陳沂則無奈稱「我很痛苦，我被公開手機號碼每天都睡不好，絕不撤告」。至於陳沂告雞排妹部分，另案偵辦中。

檢警進一步查出，雞排妹事後在社群網站上公開自己手機號碼，並寫下「號碼不會停用，只有關通話及簡訊功能，更要網友報她電話享用折扣。對此，認定雞排妹並沒有因為被陳沂公布手機號碼而受到任何損害，將陳沂不起訴處分。