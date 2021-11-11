▲顏寬恒。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者陶本和／台北報導

台中第二選區立委補選，確定由民進黨前立委林靜儀對上國民黨前立委顏寬恒。根據TPOC台灣議題研究中心顯示，林靜儀網路正聲量遠高於顏寬恒，且藍營全黨僅5人發文挺顏寬恆，遠輸綠營全黨有30篇文挺林靜儀，互動數更是顏寬恒的五倍。

針對台中二選區的補選，TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析台灣基進黨立委陳柏惟遭到罷免後，林靜儀與顏寬恒的網路聲量比較，結果顯示，林靜儀有連續16天都維持領先，只有在顏寬恒參選當天，聲量才反超林靜儀。

不過，在正負聲量方面，顏寬恒的網路好感度只有0.28，且以負面聲量居多；反觀林靜儀，好感度有0.95。根據TPOC分析，林靜儀在網路上的聲量高出顏寬恒1.5倍，好感度也遠勝2倍以上。

較為特別的是，根據TPOC的分析顯示，在林靜儀宣布參選當天，全台跨縣市、跨派系綠營人士，在臉書發出30篇力挺文章，互動數突破44.5萬；而顏寬恒方面，在參選當天，藍營全黨，包括顏寬恒自己僅5人發文力挺，互動遠輸林靜儀5倍之多。

對此，TPOC在其分析中認為，顏寬恒對於網路輿論無力招架的關鍵在於，國民黨挺顏寬恒的聲量太小，讓人懷疑國民黨是否只做表面。

▼林靜儀拜會選區的議員，強調民進黨和基進黨已整隊完成，陸空戰齊發。（圖／林靜儀競總提供）

