兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打！宋母「這種一定要重判」：將對3煞提告

記者游瓊華、唐詠絮、林昱萱／台中報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與李、陳兩名友人僅因擦撞就將18歲宋姓男大生打到重傷，目前仍在加護病房搶救，張男父親、母親11日上午下跪道歉，並希望宋母可以給予一個機會讓他們當面致歉。對此，宋母則表示，看到他們只會讓我更心痛。另外，宋母也表示，將會儘快提告張男等3人。

張父稍早提到，「我更想到宋同學、宋媽媽也是單親家庭，我就感到(哽咽)我很羞愧、非常羞愧，對不起他們、真的很對不起，我們一定會負該負得責任，我一定會負，請再給我機會。」針對張男的父親、母親想要當面道歉一事，宋母則表示，「我覺得天下父母心，將心比心，今天她如果是我，會想見到對方家屬嗎？我見到他們會有多心痛， 他們的道歉只會讓我想到我受傷的兒子、只會讓我更痛而已。」

宋母也質疑，現場3名惡少都在打人，還有人能一通電話就撂來2車的人助陣，而且速度非常快，「這實在有點奇怪，讓人有想像空間！」宋母說，由於自己身體狀況，好不容易才找到工作，如今卻遇到孩子出狀況，生活不知該怎麼撐下去，只能先靠家人幫忙；目前預計明天與律師商討，初步結論是一定會對主嫌張敦量提告。此外，宋母也表示，「這種一定要重判，立下很好的警告，不要再讓這些人猖狂，希望檢方從重量刑！不准保釋！」

▲宋媽媽表示，看到加害者家屬，只會讓自己覺得更心痛。（圖／記者陳煥丞攝）