比iPad還輕！21周大早產兒「僅420克」...創金氏世界紀錄

▲男嬰僅21周又1天大就出生。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國阿拉巴馬州伯明罕男嬰明斯（Curtis Means）僅在媽媽肚子裡21周又1天就出生，體重僅有420克，比一台iPad還輕，醫生起初判斷他的存活率只有1%，然而奇蹟發生了，他不但成功活下來，更得到「存活下來最早產嬰兒」的金氏世界紀錄。

據BBC報導，「嬰兒足月生產」通常為40周，然而明斯的母親蜜雪兒．巴特勒（Michelle Butler）比預產期早了將近5個月生產。蜜雪兒在去年7月4日美國國慶時誕下了雙胞胎兄妹明斯和克阿斯雅（C'Asya），當時他們都只有21周又1天大，但克阿斯雅在出生一天後不幸夭折，而醫生也評估明斯的存活率不到1%，將他送進加護病房。

不過奇蹟發生了，明斯在出生三個月後脫離呼吸器，並在醫院住了275天後於今年4月出院，治療師目前正協助他學習如何呼吸和用嘴巴吃飯，而明斯現在已經1歲又四個月，雖然仍然需要使用氧氣療法和餵食管，但醫生說他身體很健康。

▲明斯現在1歲4個月大，身體很健康。（圖／翻攝自Guinness World Records官網）

明斯有三個兄姐，蜜雪兒表示，「最終能把明斯帶回家，讓我的大孩子和他們的弟弟相聚是個驚喜，我會永遠記得這個時刻。」

阿拉巴馬大學新生兒科學家希姆斯（Brian Sims）告訴金氏世界紀錄，「我從業近20年，從來沒看過有如此早產的嬰兒像他一樣強壯，明斯一定有什麼特別之處。」

在明斯之前，「存活下來最早產嬰兒」的世界紀錄保持人是比他早一個月出生、來自威斯康星州的理查德（Richard Hutchinson），他的胎齡為21周又2天。