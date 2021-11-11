陳時中疑室內抽菸！董氏基金會電話被打爆　急發聲明：違規就該罰

▲陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝。（圖／翻攝網路）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心指揮官陳時中昨被爆出疫情期間與友人聚會飲酒、唱歌，今再被爆在室內場合抽菸，有違反《菸害防制法》之嫌，陳時中今日被問及此事時坦言自己有抽菸習慣，但當日是否室內抽菸實在記不起來。董氏基金會接獲民眾來電批評詢問此事，於今日發佈聲明指出，部長專業能力絕不會因個人吸菸行為而折損，但若在禁菸場所吸食菸品，依法應處2000元至1萬元的罰款。

陳時中於指揮中心記者會被問及是否於室內吸菸，他回應「大家都知道我有抽菸，不過那天有沒有抽菸我實在記不起來」；陳時中也提到，抽菸的壞習慣確實是應該要改，不過改很久也改不掉。

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反菸團體董氏基金會今日發佈聲明，有民眾來電批評與詢問陳時中部長在室內違規吸菸一事，董氏基金會表示，肯定部長專業能力絕不會因個人吸菸行為而折損，但部長違反菸害防制法規定，在禁菸場所吸食菸品，依法應處2000元至1萬元的罰款。

董氏指出，從部長室內違規吸菸的事件，我們可以知道戒除尼古丁的成癮有多麼的難為，貴為衛福部部長，一旦被尼古丁鉤癮，一樣難逃菸商的魔掌。

所以全國家長會長聯盟、台灣兒科醫學會與消基會等等126個健康組織籌組的「台灣拒菸聯盟」勇敢的站出來跟菸商對抗，積極推動「禁止電子煙、加熱菸」修法，不能讓台灣的年輕人再淪為新癮害世代。

董氏基金會強調，在菸害防制的推動上，全民只有一個敵人、一個加害者，那就是菸草公司、就是菸商。而不論我們是吸菸的人或者不吸菸的人，我們都是被害人，都是一手菸、二手菸或三手菸的受害者。