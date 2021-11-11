脫罩嗨唱影片「日期錯置」瘋傳！陳時中出手了：再傳讓法制組處理

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部長、指揮中心指揮官陳時中在餐會中「脫口罩喝酒高歌」的影片被瘋傳。但陳時中除了昨晚發布聲明回應「日期錯置」，今在記者會他也再次強調，「相關的新聞我們已經澄清了，若再轉傳，類似要做各種錯置的狀況，會讓法制組處理。」

陳時中在聚會場合脫口罩、唱歌影片昨日在網路瘋傳，陳時中昨深夜發出聲明，「網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一． 聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二． 此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開」。

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陳時中今在指揮中心記者會上還原當時情況，「第一個，那場去的時候除了邀約我的朋友外，其他人事實上都是第一次見面，也是在禮貌上跟大家講個話，那時是防疫剛滿56天的零確診，所以大家想要跟我加油打氣，也不免是這樣，所以氣氛比較高一點，至於其他人我都不認識，也不方便干涉他們的客人是誰。」

至於有外界傳出影片中的聚餐地點是萬華，陳時中反駁「不是在萬華」，而安全距離「我認為是有，當然可能會有從後面經過，但是很短暫接觸，周遭人還是有保持安全距離在。」