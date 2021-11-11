　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世衛：全球明年注射器爆缺貨20億個　恐影響孩童常規疫苗接種

▲▼以色列接種第3劑新冠疫苗。（圖／路透）

▲世衛官員說，注射器比疫苗本身更容易出現運輸延誤的狀況，因為占用空間是疫苗的10倍。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）9日表示，全球2022年可能出現10億至20億支的新冠疫苗注射器短缺，這可能讓世界各地孩童疫苗接種計畫延後開打，或促使部分國家不安全重複使用針頭。世衛官員透露，如今需要找到方法來增加拋棄式注射器的產量。

綜合商業內幕、法新社等外媒報導，全世界紛紛大規模啟動新冠疫苗接種計畫來應對疫情，各國迄今已接種72.5億劑疫苗，與往年疫苗施打的疫苗數量相比增加1倍。這也讓注射器使用需求量增加1倍，嚴重影響全球供應。

世衛坦言，假若注射器產量不增加，可能造成囤積及恐慌性購買，讓保護人們免受多種疾病侵害的努力受到阻礙。世衛官員麗莎海德曼（Lisa Hedman）說明，注射器比疫苗本身更容易出現運輸延誤的狀況，因為占用空間是疫苗的10倍，「將來可能會出現10億至20億支的短缺。」

麗莎海德曼進一步表示，若注射器短缺的問題無法解決，可能對現行常規疫苗接種造成影響，特別是孩童，連帶影響到未來數年的公共衛生，且較貧窮國家也可能會嘗試重複使用針頭，但針頭即便消毒也相當危險，因為無法全數清除有害細菌。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►熱賣27年的香水超好聞

ET快訊
傳奇占星女王病逝！曾開妓院「靠六星占術」爆紅
瑪莎惡少爸稱「有去醫院」！宋媽嗆：事發5天沒聯絡
快訊／瑪莎惡少爸媽「11:20至台中榮總」！親向男大生道歉
陳時中唱歌喝酒片瘋傳！　她傻眼：吊兒啷噹的感覺
瑪莎惡少爸12分鐘「鞠躬9次、道歉13次」：我很羞愧
快訊／單親媽勒死兒女自稱「99分媽媽」　逃死改判無期
快訊／男大生母打臉瑪莎惡少爸！ 「社會應對這種人0容忍」
下探6°C「這時間點更冷」！天氣時程表出爐
快訊／瑪莎惡少爸曝「妻心力交瘁」：她起不來！
快訊／瑪莎惡少爸喊「兒不是富二代」！　嘆：可能管教太嚴
快訊／瑪莎惡少父曝兒買車錢來源　「妻付頭期、兒分期」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本傳奇「占星女王」病逝享壽83歲！曾開妓院「靠六星占術」爆紅

權威醫學期刊踢爆「輝瑞疫苗研究造假」　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

世衛：全球明年「這物」爆缺貨20億個　恐影響孩童常規疫苗接種

南韓20多歲受刑人接種2劑莫德納　2天後被發現陳屍監獄！

美媒：拜習峰會15日晚間登場　台港議題難有突破

馬斯克真的賣了！　出售特斯拉股票「套現305億」繳稅

世界首富「2%財產」就能救4200萬人！馬斯克竟大吟《七步詩》

歐洲與台灣關係升溫！　紐時曝關鍵原因：對中國懷疑加深

消費者物價激增　美股收低240點

布林肯防疫部長會議未邀台　美：時間與形式受限

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

日本傳奇「占星女王」病逝享壽83歲！曾開妓院「靠六星占術」爆紅

權威醫學期刊踢爆「輝瑞疫苗研究造假」　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

世衛：全球明年「這物」爆缺貨20億個　恐影響孩童常規疫苗接種

南韓20多歲受刑人接種2劑莫德納　2天後被發現陳屍監獄！

美媒：拜習峰會15日晚間登場　台港議題難有突破

馬斯克真的賣了！　出售特斯拉股票「套現305億」繳稅

世界首富「2%財產」就能救4200萬人！馬斯克竟大吟《七步詩》

歐洲與台灣關係升溫！　紐時曝關鍵原因：對中國懷疑加深

消費者物價激增　美股收低240點

布林肯防疫部長會議未邀台　美：時間與形式受限

意外！中美突發表強化氣候行動聯合宣言　致力實現巴黎協定

陸稱台參加APEC需守一中原則　劉世芳酸：與國際認知不同

瑪莎拉蒂姐「叫余偉過來」偵結　警：全市6名yu wei均不認識車主　

楓港海邊垂釣「車卡樹樁陷沙灘」　警call吊車、怪手救援

住飯店「每人只要925元」！免費吃早餐、搭摩天輪　坐高鐵還能打65折

酸顏寬恒「專業是里長」　律師：路燈有亮、被顏董請客就滿足？

日本傳奇「占星女王」病逝享壽83歲！曾開妓院「靠六星占術」爆紅

朱學恒酸陳時中「防疫新生活之歌」　脫罩歡唱演技可得奧斯卡

權威醫學期刊踢爆「輝瑞疫苗研究造假」　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

上班穿5種NG單品　很能幹也會被說很懶散

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

澳前總理嗆莫里森：台灣不是澳洲利益所在

布林肯：若中武力犯台　美及盟邦將有行動

到這家妓院打疫苗　就送「30分鐘服務」

美國務卿召開防疫部長會議　中方出席台灣未受邀

NBA塞爾蒂克中鋒：台灣不會臣服邪惡中共

日本斥資333億　採購默沙東抗COVID-19口服藥

Google被控收集iPhone數據案遭駁回　免賠上千億元

消費者物價激增　美股收低240點

杜特蒂長女盟友：薩拉會選總統　副總統絕非選項

布林肯防疫部長會議未邀台　美：時間與形式受限

心靈法門創辦人盧軍宏逝世　享壽62歲

NHK專訪 美亞太助卿：反對片面改變台海現狀

馬斯克賣了　出售305億特斯拉股票

更多熱門

相關新聞

挺台參與國際決議案　法國國民議會11月底表決

挺台參與國際決議案　法國國民議會11月底表決

繼法國參議院，國民議會今天向法新社證實，儘管中方不滿，由友台小組發起的「台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇」決議案已被提上日程，預計將於11月29日進行辯論與表決。

碰撞中共「聯合國2758決議」解釋

碰撞中共「聯合國2758決議」解釋

WHO揭「疫情終結」還早得很　須研發新疫苗

WHO揭「疫情終結」還早得很　須研發新疫苗

高端殺進WHO「試驗疫苗」再買500萬劑？陳時中回應了

高端殺進WHO「試驗疫苗」再買500萬劑？陳時中回應了

高端進入WHO「團體試驗」候選！陳時中：被世衛認可的機會高

高端進入WHO「團體試驗」候選！陳時中：被世衛認可的機會高

關鍵字：

世界衛生組織注射器

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

富二代傷人！Google重新歸類家族食品廠：台灣的棒球場

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

陳時中無罩喝酒高歌　身旁白衣男身分驚人

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面